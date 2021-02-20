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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AİÇÜ ile Ankara Üniversitesi, YÖK Anadolu Projesi’nin ilk toplantısını yaptı

İHA

AİÇÜ ile Ankara Üniversitesi, YÖK Anadolu Projesi’nin ilk toplantısını yaptı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Anadolu Projesi kapsamında eşleşen Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) ile Ankara Üniversitesi arasındaki koordinasyon toplantısı, online olarak gerçekleştirildi.
Korona virüs nedeniyle çevrim içi gerçekleştirilen toplantıya AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, rektör yardımcıları ile iki üniversitenin projede görev alan öğretim üyeleri katıldı.
AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yakından takip ettiği, YÖK Başkanı Prof. Dr. M.A. Yekta Saraç Hocanın öncülüğünde genç üniversitelerin gelişiminin desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen YÖK Anadolu Projesi’nde Ankara Üniversitesi ile eşleşmekten dolayı mutlu olduklarını belirtti. Prof. Dr. Karabulut, iki üniversite arasındaki toplantıların belirli periyotlarla gerçekleştirileceğini söyledi.
Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, “Proje kapsamında Eczacılık Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Eğitim Fakültesi’nden Okul Öncesi Eğitimi Bölümü, Sağlık Yüksekokulu’ndan Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan Mütercim Tercümanlık Bölümlerinde okuyan öğrencilerimiz, bazı derslerini Ankara Üniversitesi’ndeki deneyimli hocalarımızdan alacaklar, bu da öğrencilerimizin başarısına önemli katkı sağlayacaktır. ‘Doğudan yükselen ışık’ parolası ile çıktığı yolda ‘Bilimin sevgiyle bütünleştiği üniversite’ anlayışı ile bilim alanındaki gelişimini her geçen gün üst sıralara taşıyan Üniversitemiz, Ankara Üniversitesi ile yapılan paydaşlıkla birlikte daha iyi noktalara gelecektir” diye konuştu.
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Türkiye ve dünya biliminde önemli bir yere sahip olan üniversitelerinin uzun yıllara dayanan birikimini AİÇÜ ile paylaşacak olmanın heyecanını yaşadıklarını, Ankara Üniversitesi’nin deneyimlerinden, deneyimli hocalarından AİÇÜ’deki öğrencilerin istifade etmesinin memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

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