Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Ağrı’da hayata geçirilecek olan V Mall Ağrı Alışveriş ve Yaşam Merkezi projesinin temeli atıldı

        Ağrı’da hayata geçirilecek olan V Mall Ağrı Alışveriş ve Yaşam Merkezi projesinin temeli atıldı

        Ağrı'da hayata geçirilecek olan V Mall Ağrı Alışveriş ve Yaşam Merkezi projesinin temel atma töreni, geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Ağrı Valisi Mustafa Koç projeyle ilgili olarak, "Bu yatırım, sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal bir dönüşümün de başlangıcıdır. Ağrı, bölgesel çekim merkezi olma yolunda ilerliyor. Yeni nesil yaşam alanlarıyla halkımıza daha modern, erişilebilir ve kaliteli bir yaşam ortamı sunmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2025 - 22:29 Güncelleme: 28.06.2025 - 22:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı'da V Mall Alışveriş Merkezi'nin temeli atıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Törene, Ağrı Valisi Mustafa Koç, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Şahin Kilerci, ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın ,AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız, İsra Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Tavlı, ATSO Başkanı Saim Alpaslan, DTSO Başkanı Cemal Can, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, ASKON yönetim kurulu üyeleri, il protokolü, iş insanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        "HEP BİRLİKTE TEMEL ATMA BUTONUNA BASILDI"

        Açılış programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ağrı İl Müftüsü Necati Şafak tarafından yapılan duanın ardından kurban kesimi gerçekleştirildi. Ardından, protokol üyeleri ve yatırımcıların katılımıyla, hep birlikte temel atma butonuna basıldı.

        REKLAM

        "AĞRI ÇEKİM MERKEZİ OLMA YOLUNDA İLERLİYOR"

        Ağrı Valisi Mustafa Koç, törende yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

        “Bu yatırım, sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal bir dönüşümün de başlangıcıdır. Ağrı, bölgesel çekim merkezi olma yolunda ilerliyor. Yeni nesil yaşam alanlarıyla halkımıza daha modern, erişilebilir ve kaliteli bir yaşam ortamı sunmayı hedefliyoruz.”

        "V MALL AĞRI, SADECE ALIŞVERİŞ MERKEZİ DEĞİL"

        AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Şahin Kilerci ise konuşmasında şunları belirtti:

        “Ağrı’mıza değer katan bu büyük projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. V Mall Ağrı, sadece bir alışveriş merkezi değil, kadınların, çocukların, gençlerin güvenle vakit geçireceği bir sosyal merkez olacak.”

        "MARKA PROJELERLE ANILMASI GEREKİR"

        AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız da şehrin yatırım potansiyeline dikkat çekerek şöyle konuştu:

        “Ağrı'nın artık büyük yatırımlarla, marka projelerle anılması gerektiğine inanıyoruz. Bu proje bunun en güzel örneklerinden biridir.

        REKLAM

        Bölgenin en iyi tesislerinden olacak olan V Mal Ağrı tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun.''

        İsra Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Tavlı, projenin bölgeye katkı sağlayacağına olan inancını dile getirerek şunları söyledi:

        "YAŞAM, ETKİLEŞİM VE SOSYAL PAYLAŞIM MERKEZİ"

        “Ağrı halkına değer katacak bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. V Mall Ağrı, sadece tüketim değil; yaşam, etkileşim ve sosyal paylaşım merkezi olacak.”

        Projenin yatırımcısı V Mall A.Ş. tarafından geliştirilen ve İsra Holding güvencesiyle inşa edilen merkez, tarihi İpekyolu güzergâhında konumlandırıldı. Mimari yapısı ve teknolojik altyapısıyla dikkat çeken proje, çok ortaklı yatırım modeliyle finanse ediliyor.

        İSTİHDAM VE YEREL EKONOMİYE KATKI SAĞLAYACAK

        AVM içerisinde; alışveriş caddeleri, açık hava konseptli sosyal alanlar, çocuk oyun parkları, kafeler, restoranlar, dinlenme alanları ve etkinlik platformları yer alacak. Böylece proje, sadece alışveriş değil, yaşam ve sosyalleşme merkezi olarak hizmet verecek.

        V Mall Ağrı’nın tamamlanmasıyla birlikte, yalnızca Ağrı halkına değil, çevre il ve ilçelere de hizmet vermesi, aynı zamanda istihdam ve yerel ekonomiye katkı sağlaması bekleniyor.

        Açılışa katılan heyet daha sonra ATSO Başkanı Saim Alpaslan ve DTSO Başkanın ev sahipliğinde ATSO Binasında bir araya geldiler.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ağrı V Mall Merkezi
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bebek Otel'e yıkım kararı
        Bebek Otel'e yıkım kararı
        Libya'dan Yunanistan'a cevap
        Libya'dan Yunanistan'a cevap
        Bakan Yumaklı 3 riskli yangını açıkladı!
        Bakan Yumaklı 3 riskli yangını açıkladı!
        Trump: Uranyumu taşımadılar
        Trump: Uranyumu taşımadılar
        Kuvvetli rüzgar uyarısı
        Kuvvetli rüzgar uyarısı
        Göçük altında kaldılar... Oltu taşı faciası: 3 ölü!
        Göçük altında kaldılar... Oltu taşı faciası: 3 ölü!
        Çiftçilere yeni kredi paketleri
        Çiftçilere yeni kredi paketleri
        İstanbul'da kiralık sosyal konut yapılacak
        İstanbul'da kiralık sosyal konut yapılacak
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        İddianame kan dondurdu! Bıçakla öldürüp asetonla yakmış!
        İddianame kan dondurdu! Bıçakla öldürüp asetonla yakmış!
        Fenerbahçe'den Yaser Asprilla hamlesi!
        Fenerbahçe'den Yaser Asprilla hamlesi!
        Sağlık Bakanlığı'ndan plajlara yakın takip
        Sağlık Bakanlığı'ndan plajlara yakın takip
        Âşıklar sezonu Bodrum’da açtı
        Âşıklar sezonu Bodrum’da açtı
        Serdal Adalı'dan Osayi Samuel açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Osayi Samuel açıklaması!
        Öldürülen Oya ile cinsel istismar şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Öldürülen Oya ile cinsel istismar şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Cinsel saldırıdan 10 yıldır aranıyordu... Sapık yakalandı!
        Cinsel saldırıdan 10 yıldır aranıyordu... Sapık yakalandı!
        Tahran’da toplu cenaze törenleri gerçekleştirildi
        Tahran’da toplu cenaze törenleri gerçekleştirildi
        "Babam annemi benim odamda öldürdü" 10 yaşındaki çocuk vahşeti anlattı!
        "Babam annemi benim odamda öldürdü" 10 yaşındaki çocuk vahşeti anlattı!
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Jhon Duran transferinde imza an meselesi
        Jhon Duran transferinde imza an meselesi