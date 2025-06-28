Ağrı’da hayata geçirilecek olan V Mall Ağrı Alışveriş ve Yaşam Merkezi projesinin temeli atıldı

Törene, Ağrı Valisi Mustafa Koç, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Şahin Kilerci, ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın ,AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız, İsra Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Tavlı, ATSO Başkanı Saim Alpaslan, DTSO Başkanı Cemal Can, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, ASKON yönetim kurulu üyeleri, il protokolü, iş insanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ağrı İl Müftüsü Necati Şafak tarafından yapılan duanın ardından kurban kesimi gerçekleştirildi. Ardından, protokol üyeleri ve yatırımcıların katılımıyla, hep birlikte temel atma butonuna basıldı.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, törende yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

“Bu yatırım, sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal bir dönüşümün de başlangıcıdır. Ağrı, bölgesel çekim merkezi olma yolunda ilerliyor. Yeni nesil yaşam alanlarıyla halkımıza daha modern, erişilebilir ve kaliteli bir yaşam ortamı sunmayı hedefliyoruz.”

“Ağrı halkına değer katacak bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. V Mall Ağrı, sadece tüketim değil; yaşam, etkileşim ve sosyal paylaşım merkezi olacak.”

İsra Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Tavlı, projenin bölgeye katkı sağlayacağına olan inancını dile getirerek şunları söyledi:

Bölgenin en iyi tesislerinden olacak olan V Mal Ağrı tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun.''

“Ağrı'nın artık büyük yatırımlarla, marka projelerle anılması gerektiğine inanıyoruz. Bu proje bunun en güzel örneklerinden biridir.

AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız da şehrin yatırım potansiyeline dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Ağrı’mıza değer katan bu büyük projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. V Mall Ağrı, sadece bir alışveriş merkezi değil, kadınların, çocukların, gençlerin güvenle vakit geçireceği bir sosyal merkez olacak.”

AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Şahin Kilerci ise konuşmasında şunları belirtti:

Projenin yatırımcısı V Mall A.Ş. tarafından geliştirilen ve İsra Holding güvencesiyle inşa edilen merkez, tarihi İpekyolu güzergâhında konumlandırıldı. Mimari yapısı ve teknolojik altyapısıyla dikkat çeken proje, çok ortaklı yatırım modeliyle finanse ediliyor.

İSTİHDAM VE YEREL EKONOMİYE KATKI SAĞLAYACAK

AVM içerisinde; alışveriş caddeleri, açık hava konseptli sosyal alanlar, çocuk oyun parkları, kafeler, restoranlar, dinlenme alanları ve etkinlik platformları yer alacak. Böylece proje, sadece alışveriş değil, yaşam ve sosyalleşme merkezi olarak hizmet verecek.

V Mall Ağrı’nın tamamlanmasıyla birlikte, yalnızca Ağrı halkına değil, çevre il ve ilçelere de hizmet vermesi, aynı zamanda istihdam ve yerel ekonomiye katkı sağlaması bekleniyor.

Açılışa katılan heyet daha sonra ATSO Başkanı Saim Alpaslan ve DTSO Başkanın ev sahipliğinde ATSO Binasında bir araya geldiler.