        AGS 2026 BAŞVURU TAKVİMİ: 2026 AGS ne zaman? AGS başvuru tarihleri açıklandı mı?

        Giriş: 06 Mayıs 2026 - 10:46 Güncelleme:
        Binlerce öğretmen adayının kariyer planlamasında önemli bir yer tutan ve Temmuz ayında yapılacak Akademi Giriş Sınavı (AGS) için geri sayım sürüyor. Sınava katılacak adaylar, sınava dair araştırmalarını yoğunlaştırmış durumda. Peki, 2026 AGS ne zaman yapılacak? AGS başvuru tarihleri belli oldu mu? Detaylar haberimizde.

        2026 AGS NE ZAMAN?

        Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) 2026 yılı için 12 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

        AGS BAŞVURU TARİHLERİ

        AGS başvuruları 8 – 20 Mayıs 2026 tarihleri arasında alınacak.

        Adaylar, başvurularını “akademibasvuru.meb.gov.tr” adresi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirecek. Sisteme giriş işlemleri ise e-Devlet kullanıcı bilgileri ile yapılacak.

        AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Sınav sonuçlarının 12 Ağustos 2026 tarihinde açıklanması bekleniyor. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
