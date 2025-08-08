AGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Gerçekleşen sınavın ardından, AGS sonuçları için gözler ÖSYM'den gelecek açıklamalara çevrildi. AGS puanı, AGS puanının yüzde 50’si ile adayın aynı yıl girdiği Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS/e-YDS) puanının yüzde 50’si toplanarak belirlenecek. Peki, "AGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte AGS sonuçlarının açıklanacağı tarih...