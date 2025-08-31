Ağustos otomotiv kampanyalarında son gün! Kampanya yapan firmalar ve modeller listesi
Ağustos ayına özel olarak otomotiv firmaları tarafından sunulan kampanyalarda son güne girildi. Sadece Ağustos ayı içinde geçerli olacak kampanyalarda nakit alımlarda indirim, takas desteği ve düşük faiz oranları gibi esnek ödeme seçenekleri sunuluyor. İşte, Ağustos ayı boyunca geçerli olacak otomotiv kampanyalarına ilişkin detaylar…
NISSAN
- Nissan Qashqai'de Ağustos ayına özel 200.000 TL'ye varan nakit alım desteği,
- Ağustos ayına özel Yeni Nissan Qashqai'nin Mild Hybrid Designpack, N-Connecta ve Skypack 4x2 donanım seviyelerinde ise 100.000 TL nakit alım desteği,
- e-POWER Qashqai'nin N-Design, Skypack, Platinum ve Platinum Premium donanım seviyelerinde 200.000 TL'ye varan nakit alım desteği,
- Yeni Nissan Juke, Ağustos ayına özel kampanyasında, Platinum Premium donanım seviyesinde 150.000 TL, diğer donanım seviyelerinde 100.000TL nakit alım desteği,
- Nissan Juke'un Platinum ve Tekna donanım seviyesi otomatik şanzımanlı versiyonunda 240.000 TL'ye 12 ay yüzde 0 faiz,
- Yeni Nissan Townstar için 300.000 TL'ye 10 ay yüzde 0 faiz veya 500.000 TL'ye 12 ay yüzde 1,99 faizli ticari kredi,
- Nissan X-Trail'de 300.000TL'ye varan nakit alım desteği,
- Nissan X-Trail Platinum Premium donanım seviyesinde 300.000TL, Platinum donanımında 100.000 TL nakit alım desteği sunuyor.
FIAT
- Egea Sedan modeli nakit alımlarda geçerli 949 bin 900 TL'den başlayan fiyatlar,
- Fiat Egea Cross ise ağustos ayı boyunca 1.079.900 TL’lik başlangıç fiyatı,
- FIAT 600’ün elektrikli ve hibrit motor seçenekleri ağustos ayına özel 200 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi,
- Topolino’da 2025 model yılına özel 200 bin TL’ye 12 ay yüzde 0 faizli kredi ve 65 bin TL nakit indirim olanağı
- 2024 model yılına sahip Topolino’nun Dolcevita gövdesine özel 123 bin TL indirim olanağı
- Yüzde 100 elektrikli araç deneyimiyle birleştiren Topolino, 540 bin 900 TL’den başlayan fiyatla satışa sunuluyor.
ALFA ROMEO
- Tonale’nin dizel ve hibrit motor seçenekleri ve tüm donanım seviyelerinde 500 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi,
- Junior modelinde 200 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi
- Ay sonuna dek, Junior’ın Ibrida Speciale ve Elettrica Speciale modellerinde takas desteği bulunuyor.
ŠKODA
- Škoda'nın kompakt sınıftaki modeli Fabia, 1.581.400 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
- Fabia Premium modelinde ise, yüzde 75 ÖTV oranı imkanı sunuluyor.
- Scala Monte Carlo, 1.999.900 TL kampanyalı fiyatının yanı sıra, 150.000 TL'ye kadar 12 ay vadeli, yüzde 0,99 faiz oranlı kredi seçeneği,
- Kamiq Elite modelinde 1.649.900 TL'den başlayan fiyatlar,
- Kamiq Premium 1.0 TSI DSG modelinde ise yüzde 75 ÖTV imkanı,
- Karoq, Ağustos ayında 300.000 TL'ye indirim,
- Octavia modelinde, tüzel müşterilere özel olarak 1.000.000 TL'ye kadar, 12 ay vadeli ve yüzde 2,49 faizli kredi kampanyası,
- Škoda'nın amiral gemisi Superb modelinde Ağustos ayında yüzde 80'e düşen ÖTV oranı imkanı,
- Kodiaq modelinde yüzde 90'a düşen ÖTV imkanı,
- Tamamen elektrikli yeni nesil SUV'lar Elroq ve Enyaq modellerinde Ağustos ayında 25 ÖTV imkanı sunuluyor.
MERCEDES BENZ
Mercedes-Benz Kasko’yu tercih eden kurumsal müşterilere özel otomobil kampanyaları
- C 200: 3.000.000 TL krediye 6 ay vadede %1,05 faiz veya 36 ay vadede %2,75 faiz,
- GLC 180 & GLC 180 Coupé & GLC 300 d 4MATIC : 3.000.000 TL krediye 6 ay vadede %1,20 faiz veya 36 ay vadede %2,75 faiz,
- E 180: 3.500.000 TL krediye 6 ay vadede %1,75 faiz veya 36 ay vadede %2,90 faiz,
- E 220 d 4MATIC: 5.000.000 TL krediye 6 ay vadede %2,60 faiz veya 36 ay vadede %3,10 faiz.
Mercedes-Benz Kasko ile kurumsal müşterilere özel hafif ticari araç kampanyaları
- Vito: 750.000 TL krediye 18 ay vadede %0 faiz veya 36 ay vadede 1.000.000 TL kredi kullanmak isteyen müşterilere %1,89 faiz,
- Vito Select 124 CDI Uzun, Select 124 CDI Ekstra Uzun, Select 124 CDI Uzun 4x4: 500.000 TL krediye 10 ay vadede %0 faiz veya 36 ay vadede 1.000.000 TL kredi kullanmak isteyen müşterilere %2,59 faiz,
- Sprinter: 1.250.000 TL kredi için, 12 ay vadede %0 faiz veya 36 ay vadede 1.250.000 TL kredi kullanmak isteyen müşterilere %1,89 faiz,
- EQV: 750.000 TL kredi kullanımında 18 ay vadede %0 faiz,
- eSprinter: 12 ay vadeli 1.250.000 TL kredi kullanmak isteyen müşterilere %0 faiz,
- Mercedes-Benz Certified araçlar: 900.000 TL krediye 6 ay vadede %0 faiz.
JAECOO
JAECOO 7’nin Evolve (4x4) versiyonunda ticari müşterilere özel 400.000 TL 6 ay yüzde 0 faizli finansman olanaklarıyla 2.725.000 TL’den başlayan fiyatlardan yararlanabiliyor. JAECOO 7’nin Revive 4x2 versiyonu ise ağustos ayına özel 2.550.00 TL’den başlayan fiyatlarla kullanıcılar ile buluşuyor.
OPEL
- Opel Corsa, 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi
- Frontera Hybrid, 300 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği
- Mokka ise 300 bin TL’ye 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi imkânı
- Opel Corsa’nın %100 elektrikli versiyonu Corsa Elektrik, 250 bin TL’ye 12 ay vade ile yüzde 0 faizli kredi imkânı - Yüzde 100 elektrikli yeni Frontera Elektrik modelinde ise 250 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi
KOBİ'lere özel kampanyalar
- Zafira, 450 bin TL için 12 ay vade, yüzde 0 faizli kredi imkânı
- Combo 300 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya nakit indirim seçeneği
- Combo Cargo, 400 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faiz kredi imkânı veya nakit indirim seçeneği
- Vivaro Cargo modeli, 5,3 m³ hacmindeki Ultimate versiyonunda 450 bin TL kredi için 12 ay vade ve yüzde 0 faiz veya nakit indirim olanağı
- Ultimate XL versiyonlarında ise 600 bin TL kredi için 12 ay vade ve yüzde 0 faiz veya nakit indirim imkanı
- Vivaro City Van modeli de 600 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya nakit indirim seçeneği
- Movano, ağustos ayına özel 450 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi olanağı veya nakit indirim seçeneği
SUZUKI
- Yeni Swift; Pulse ve Life olmak üzere iki farklı donanım seviyesinde sunuluyor. Düşük yakıt tüketimiyle de öne çıkan ve tüm versiyonlarında ÖTV olanağı sunan Yeni Swift modeline, 200.000 TL’ye yüzde 0 faizli kredi desteği ile sahip olunabiliyor.
- Suzuki Vitara ise yüzde 0 faizli 250 bin TL kredi imkanıyla ve 50.000 TL nakit alım desteği veriliyor.
- S-Cross, yüzde 0 faizli 250 bin TL kredi ve 50 bin TL nakit alım desteği veriliyor.
DS AUTOMOBILES
- DS 7’nin Etoile BlueHDi 130 versiyonunda 600 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi imkanı
- DS 7 Etoile Plug-in Hybrid AWD 300 ve DS 7 Performance Plug-in Hybrid AWD 360 versiyonlarında 550 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi olanağı
- DS 4 Pallas BlueHDi 130 modeli ise 750 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi
CITROËN
- Yüzde 100 elektrikli yeni Citroën Ë-C3’te ağustos ayına özel 20 bin TL nakit indirim olanağı
- C3 Aircross’ta 150 bin TL’ye 12 vadeli ve yüzde 0 faizli kredi veya 20 bin TL nakit indirim seçeneği
- C4 modelinde benzinli ve yüzde yüz elektrikli E-C4 versiyonlara özel 150 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi veya 30 bin TL nakit indirimi
- C4 X’in Max donanımlı versiyonuna özel ağustos ayında 150 bin TL için 12 ay ve yüzde 0 faizli kredi 30 bin TL nakit indirimi
- Ami modelinde ise 150 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi veya 40 bin TL nakit indirimi
- Berlingo Kombi 280 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 2,99 faizli kredi imkanı
- Berlingo Kombi müşterilerine 45 bin TL nakit indirim imkanı
- Berlingo Van modelleri 280 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 2,99 faizli kredi
- Jumpy Spacetourer, 280 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 2,99 faizli kredi seçeneği
- Jumper modelini 280 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 2,99 faizli kredi
- Citroën Jumpy Van modeline ise yine 280 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 2,99 faizli kredi imkanları ile sahip olunabiliyor.