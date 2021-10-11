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Ağustosta cari fazla verildi

Dış ticaret açığındaki düşüşün etkisiyle ağustos ayında 528 milyon dolar cari fazla verildi. Son olarak Kasım 2019'da cari dengede fazla verilmişti

Ağustosta cari fazla verildi
HABERTURK.COM

Merkez Bankası ağustos ayı ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre ağustos ayında 528 milyon dolar cari fazla verildi. Böylece Kasım 2019'dan bu yana ilk kez ödemeler dengesinde fazla verilmiş oldu.

Geçen yılın ağustos ayında cari açık 4 milyar 68 milyon dolar olmuştu. Ağustos verisiyle beraber 12 aylık cari açık 23 milyar 33 milyon dolara geriledi.

DIŞ TİCARET AÇIĞINDA DÜŞÜŞ

Ağustos ayında fazla verilmesinde dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 618 milyon dolarlık düşüşle 2 milyar 757 milyon dolara gerilemesi ve hizmetler dengesi kalemi kaynaklı net girişlerin 2 milyar 281 milyon dolar artışla 4 milyar 76 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 3 milyar 397 milyon dolar olarak gerçekleşti. Portföy yatırımlarında ise 1 milyar 339 milyon dolarlık net giriş kaydedildi.

Devamı geliyor....

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