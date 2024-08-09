Kayak antrenörü Canser Atila, "Erzincan merkezde sıcaktan bunaldığımız için arkadaşlarımız ile birlikte cross motorlarımıza atlayıp Ergan Dağı Kayak Merkezi'nin zirvesine çıktık. Ağustos ayında bile erimeyen karın üzerine şortlarımızla çıkarak çok eğlenceli dakikalar geçirip kayak keyfi yaptık" diye konuştu.