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Ahlaka Mugayir Tanımı:

Ahlaka mugayir kelimesinin anlamı; ahlaka aykırı olan, ahlaka uymayan, genel olarak ahlaki değil, ahlaka yakışmayan sözler, davranışlar veya tutumlar, ahlaki açıdan iyi ya da doğru değil, ahlaki açıdan kötü ya da yanlış olarak tanımlanır.

Mugayir Nedir TDK:

Aykırı ve uymayan olarak tanımlanır.

Ahlaka Mugayir Örnek Anlatımı:

Ahlaka mugayir; kabul edilen hak ya da yanlış ilkeleri kasten ihlal etmek, etik veya ahlaki ilkelere bağlı kalmamak, ahlaka aykırı olan, doğruluk, saflık veya iyi ahlak ile tutarsızlık, vicdan veya ilahi yasaya aykırı, kötü, haksız, sahtekar, doğru olana uyumsuz veya aykırı davranış olarak ifade edilir.

Ahlaka Mugayir Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler: