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        Haberler Dünya Ahmed el Şara "saldırıyı durdurma" gruplarıyla askeri yapıyı tartışıyor | Dış Haberler

        Ahmed el Şara "saldırıyı durdurma" gruplarıyla askeri yapıyı tartışıyor

        Habertürk'ün ulaştığı bilgilere göre, Suriye'deki "Genel Komutanlık", askeri operasyonlar yöneticisi ve Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) lideri Ahmed el Şara'nın, Beşar Esad rejiminin devrilmesinde kritik rol oynayan muhalif grupların liderleriyle bir araya geldiğini açıkladı. Habertürk TV Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin'in haberi...

        Giriş: 22.12.2024 - 12:39 Güncelleme: 22.12.2024 - 12:39
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        HTŞ lideri askeri yapıyı tartışıyor
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        Toplantıda, Suriye’nin gelecekteki askeri yapısının tartışıldığı öğrenildi. Ancak toplantıya yalnızca “Saldırıyı Durdurma Operasyonu”na katılan grupların liderleri davet edildi. Türkiye destekli “Suriye Ulusal Ordusu” ya da Dera ve güney bölgelerindeki diğer gruplar bu sürece dahil edilmedi.

        Savunma Bakanlığı İçin Rekabet Kızışıyor

        Habertürk kaynaklarının aktardığına göre, Ahmed el Şara geçici hükümetin Savunma Bakanlığı görevini yürütmek üzere Merhef Ebu Kasra’yı görevlendirdi, ancak bu atama henüz resmi olarak onaylanmadı. Şara'nın nihai kararını vermediği ve bakanlık için dört adayın eşit şansa sahip olduğu belirtiliyor.

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        Savunma Bakanlığı için adaylar şunlar:

        • Yüzbaşı Abdülgani: HTŞ’nin askeri operasyonlar sözcüsü • Binbaşı Cemil Salih: “İzzet Ordusu” lideri

        • Ebu Hayr Taftanaz: İdlib’de “Kurtuluş Hükümeti” ve HTŞ bünyesinde askeri harp okulunun kurucusu

        • Merhef Ebu Kasra (Ebu Hasan 600): HTŞ’nin askeri kanadının eski yöneticisi

        Ancak, Habertürk kaynakları, geçmişte Ahmed el Şara ile Merhef Ebu Kasra arasında yaşanan anlaşmazlıkların, Ebu Kasra’nın atanma ihtimalini düşürdüğünü belirtiyor. Özellikle HTŞ içerisindeki iç çatışmalar ve farklı kanatların etkisi bu kararın alınmasını zorlaştırıyor.

        Ahmed el Şara'nın Güç Dengeleri ve Gelecekteki Planları

        Ahmed el Şara, Heyet Tahrir el-Şam içerisindeki etkisini güçlendirmek ve muhalif gruplar arasında bir konsensüs sağlamak amacıyla bu toplantıyı düzenlemiş görünüyor. Ancak, toplantıya sadece belirli grupların katılmış olması, HTŞ’nin diğer muhalif yapıların üzerindeki etkisini artırmak için farklı bir strateji izlediğini gösteriyor. Türkiye destekli grupların süreç dışında bırakılması, Suriye’deki yeni askeri yapılanmanın bölgesel aktörlerle ilişkilerinde sorunlara yol açabilir.

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        Dışişleri Bakanlığı'na Yeni Atama

        Habertürk’ün edindiği bilgilere göre, Suriye’nin “Genel Komutanlığı” tarafından Esad Hasan Şeybani Dışişleri Bakanlığı görevine atandı. Şeybani, HTŞ’nin kuruluşundan bu yana dış ilişkilerden sorumlu olan ve uluslararası arenada HTŞ’nin politikalarını şekillendiren önemli bir isim olarak biliniyor.

        Haseke’nin kuzeydoğusundaki Abu Rasin kasabasından gelen Şeybani, geçmişte “Zeyd el-Attar”, “Ebu Ayşe” ve “Hüsam eş-Şafii” gibi kod adlarla tanındı. Yeni göreviyle birlikte, HTŞ’nin uluslararası ilişkilerde daha aktif bir rol oynaması bekleniyor.

        Analiz: Yeni Dönemde HTŞ ve Muhalif Yapılanmalar

        Bu gelişmeler, HTŞ liderliğindeki muhalif grupların Suriye’nin gelecekteki askeri ve siyasi yapılanmasında daha merkezi bir rol üstlenme hedefinde olduğunu gösteriyor. Ancak, muhalif gruplar arasındaki koordinasyon eksikliği ve Türkiye destekli yapıların dışlanması,Ahmed el Şara'nın vizyonunu hayata geçirme sürecinde ciddi zorluklara neden olabilir.

        Özellikle HTŞ içindeki liderlik mücadeleleri ve bölgesel dengelerdeki değişimler, bu planların uygulanabilirliğini belirleyecek temel faktörler arasında yer alıyor.Ahmed el Şara'nın bu süreçteki liderliği, hem HTŞ’nin iç dengelerini koruması hem de dış aktörlerle ilişkilerini güçlendirmesi açısından kritik önemde.

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