Ahmed el Şara "saldırıyı durdurma" gruplarıyla askeri yapıyı tartışıyor

Toplantıda, Suriye’nin gelecekteki askeri yapısının tartışıldığı öğrenildi. Ancak toplantıya yalnızca “Saldırıyı Durdurma Operasyonu”na katılan grupların liderleri davet edildi. Türkiye destekli “Suriye Ulusal Ordusu” ya da Dera ve güney bölgelerindeki diğer gruplar bu sürece dahil edilmedi.

Savunma Bakanlığı İçin Rekabet Kızışıyor

Habertürk kaynaklarının aktardığına göre, Ahmed el Şara geçici hükümetin Savunma Bakanlığı görevini yürütmek üzere Merhef Ebu Kasra’yı görevlendirdi, ancak bu atama henüz resmi olarak onaylanmadı. Şara'nın nihai kararını vermediği ve bakanlık için dört adayın eşit şansa sahip olduğu belirtiliyor.

REKLAM Savunma Bakanlığı için adaylar şunlar: • Yüzbaşı Abdülgani: HTŞ’nin askeri operasyonlar sözcüsü • Binbaşı Cemil Salih: “İzzet Ordusu” lideri • Ebu Hayr Taftanaz: İdlib’de “Kurtuluş Hükümeti” ve HTŞ bünyesinde askeri harp okulunun kurucusu • Merhef Ebu Kasra (Ebu Hasan 600): HTŞ’nin askeri kanadının eski yöneticisi Ancak, Habertürk kaynakları, geçmişte Ahmed el Şara ile Merhef Ebu Kasra arasında yaşanan anlaşmazlıkların, Ebu Kasra’nın atanma ihtimalini düşürdüğünü belirtiyor. Özellikle HTŞ içerisindeki iç çatışmalar ve farklı kanatların etkisi bu kararın alınmasını zorlaştırıyor.

Ahmed el Şara'nın Güç Dengeleri ve Gelecekteki Planları Ahmed el Şara, Heyet Tahrir el-Şam içerisindeki etkisini güçlendirmek ve muhalif gruplar arasında bir konsensüs sağlamak amacıyla bu toplantıyı düzenlemiş görünüyor. Ancak, toplantıya sadece belirli grupların katılmış olması, HTŞ’nin diğer muhalif yapıların üzerindeki etkisini artırmak için farklı bir strateji izlediğini gösteriyor. Türkiye destekli grupların süreç dışında bırakılması, Suriye’deki yeni askeri yapılanmanın bölgesel aktörlerle ilişkilerinde sorunlara yol açabilir.

REKLAM Dışişleri Bakanlığı'na Yeni Atama Habertürk’ün edindiği bilgilere göre, Suriye’nin “Genel Komutanlığı” tarafından Esad Hasan Şeybani Dışişleri Bakanlığı görevine atandı. Şeybani, HTŞ’nin kuruluşundan bu yana dış ilişkilerden sorumlu olan ve uluslararası arenada HTŞ’nin politikalarını şekillendiren önemli bir isim olarak biliniyor. Haseke’nin kuzeydoğusundaki Abu Rasin kasabasından gelen Şeybani, geçmişte “Zeyd el-Attar”, “Ebu Ayşe” ve “Hüsam eş-Şafii” gibi kod adlarla tanındı. Yeni göreviyle birlikte, HTŞ’nin uluslararası ilişkilerde daha aktif bir rol oynaması bekleniyor.