Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Ahmed Kutucu 316 gün sonra ilki başardı! - Galatasaray Haberleri

        Ahmed Kutucu 316 gün sonra ilki başardı!

        Galatasaray, Başakşehir'i Türkiye Kupası ilk maçında Ahmed Kutucu'nun golüyle mağlup ederken Ahmed de 316 gün sonra golü hatırladı.

        Giriş: 19.12.2025 - 10:47 Güncelleme: 19.12.2025 - 10:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        316 gün sonra ilki başardı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Son şampiyon Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında konuk ettiği Rams Başakşehir’i 1-0 yendi.

        Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü Ahmed Kutucu kaydetti.

        Sıkışık fikstürde rotasyonlu bir ilk 11 tercih eden Okan Buruk’un şans verdiği isimlerden olan Ahmed, fırsatı iyi değerlendirdi.

        Devre arası için transfer söylentileri bulunan tecrübeli oyuncu, isteği ve hazır görüntüsüyle de dikkat çekti.

        Geçen sezon devre arasında 6 milyon euroya transfer edilen 25 yaşındaki oyuncu, Gaziantep FK maçıyla iyi bir başlangıç yapmış ancak devamını getirememişti.

        316 GÜN SONRA GOLÜ HATIRLADI

        Yine Türkiye Kupası’ndaki Boluspor müsabakası dışında gol kaydedemeyen Ahmed Kutucu, 316 gün sonra golü hatırladı ve 3 puanın da mimarı oldu.

        Antrenmanlar dışında da sıkı çalışan tecrübeli oyuncu, bireysel ekibiyle maç temposuna göre ilave antrenmanlar yapıyor.

        Galatasaray’ın fikstürüne göre haftada iki ya da üç kez ek çalışmalar yapan millî futbolcuyu Okan Buruk da basın toplantısında takdir etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski belediye başkanına 175 bin TL için suikast!
        Eski belediye başkanına 175 bin TL için suikast!
        Emlak vergisi artışına sınırlama
        Emlak vergisi artışına sınırlama
        Sahte fatura operasyonu
        Sahte fatura operasyonu
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Babayı öldürdü oğlunu yaraladı! Soğukkanlı katil!
        Babayı öldürdü oğlunu yaraladı! Soğukkanlı katil!
        Beşiktaş hasrete son vermek istiyor!
        Beşiktaş hasrete son vermek istiyor!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Adana'da adadaki kaçak bici bicicilere kepçe vurulacak!
        Adana'da adadaki kaçak bici bicicilere kepçe vurulacak!
        Okulda akran zorbalığı... Parmağı kırıldı dokuları koptu!
        Okulda akran zorbalığı... Parmağı kırıldı dokuları koptu!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Kış ne zaman başlar?
        Kış ne zaman başlar?
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Faizi 30 yılın zirvesine yükseltti
        Faizi 30 yılın zirvesine yükseltti
        Evlilik tavsiyesi Özkan Uğur'dan
        Evlilik tavsiyesi Özkan Uğur'dan
        EYT’li işçinin izin hesabı
        EYT’li işçinin izin hesabı
        İstanbul Erkek'te 3 öğrenciden darp şikayeti!
        İstanbul Erkek'te 3 öğrenciden darp şikayeti!
        Epstein dosyasında yeni fotoğraflar!
        Epstein dosyasında yeni fotoğraflar!
        ABD Green Card başvurularını askıya aldı
        ABD Green Card başvurularını askıya aldı
        TikTok ABD'de anlaşmaya vardı
        TikTok ABD'de anlaşmaya vardı