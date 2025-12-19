Ahmed Kutucu 316 gün sonra ilki başardı!
Galatasaray, Başakşehir'i Türkiye Kupası ilk maçında Ahmed Kutucu'nun golüyle mağlup ederken Ahmed de 316 gün sonra golü hatırladı.
Son şampiyon Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında konuk ettiği Rams Başakşehir’i 1-0 yendi.
Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü Ahmed Kutucu kaydetti.
Sıkışık fikstürde rotasyonlu bir ilk 11 tercih eden Okan Buruk’un şans verdiği isimlerden olan Ahmed, fırsatı iyi değerlendirdi.
Devre arası için transfer söylentileri bulunan tecrübeli oyuncu, isteği ve hazır görüntüsüyle de dikkat çekti.
Geçen sezon devre arasında 6 milyon euroya transfer edilen 25 yaşındaki oyuncu, Gaziantep FK maçıyla iyi bir başlangıç yapmış ancak devamını getirememişti.
316 GÜN SONRA GOLÜ HATIRLADI
Yine Türkiye Kupası’ndaki Boluspor müsabakası dışında gol kaydedemeyen Ahmed Kutucu, 316 gün sonra golü hatırladı ve 3 puanın da mimarı oldu.
Antrenmanlar dışında da sıkı çalışan tecrübeli oyuncu, bireysel ekibiyle maç temposuna göre ilave antrenmanlar yapıyor.
Galatasaray’ın fikstürüne göre haftada iki ya da üç kez ek çalışmalar yapan millî futbolcuyu Okan Buruk da basın toplantısında takdir etti.