Ahmed Kutucu 316 gün sonra ilki başardı!

Son şampiyon Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında konuk ettiği Rams Başakşehir’i 1-0 yendi.

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü Ahmed Kutucu kaydetti.

Sıkışık fikstürde rotasyonlu bir ilk 11 tercih eden Okan Buruk’un şans verdiği isimlerden olan Ahmed, fırsatı iyi değerlendirdi.

Devre arası için transfer söylentileri bulunan tecrübeli oyuncu, isteği ve hazır görüntüsüyle de dikkat çekti.

Geçen sezon devre arasında 6 milyon euroya transfer edilen 25 yaşındaki oyuncu, Gaziantep FK maçıyla iyi bir başlangıç yapmış ancak devamını getirememişti.