        Ahmed Şara ile Abdi ile görüştü | Dış Haberler

        Ahmed Şara, Abdi ile görüştü

        Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile terör örgütü YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in bir görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi. 18 Ocak'ta, Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG/SDG arasında örgütün orduya tam entegrasyonu ve kapsamlı ateşkes konusunda anlaşma imzalanmıştı.

        Giriş: 19.01.2026 - 23:05 Güncelleme: 20.01.2026 - 00:19
        Ahmed Şara, Abdi ile görüştü
        Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile terör örgütü YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in bir araya geldiği aktarıldı.

        Görüşmeden elde edilen sonuca ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

        Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG/SDG arasında örgütün orduya tam entegrasyonu ve kapsamlı ateşkes konusunda anlaşma imzalanmıştı.

        Anlaşmaya göre Suriye hükümet güçleri ile YPG/SDG arasında, tüm cepheler ve temas hatlarında kapsamlı ve derhal ateşkes ilan edilmesi, tüm örgüt üyelerinin Fırat'ın doğusuna çekilmesi, Deyrizor ve Rakka vilayetlerinin idari ve askeri olarak derhal ve tamamen Suriye hükümetine devredilmesi, örgütün işgali altındaki Haseke ilindeki tüm sivil kurumların Suriye devlet kurumları ve idari yapıları içine entegre edilmesi kararı alınmıştı.

        Suriye hükümeti ile YPG/SDG arasında yapılan anlaşmaya göre tüm enerji kaynakları ve sınır kapıları devletin kontrolüne gireceği kaydedilmişti.

        

