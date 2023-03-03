Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Trabzonspor
ABONE OL

Ahmet Ağaoğlu istifa etti - Trabzonspor'da yeni başkan Ertuğrul Doğan oluyor

Trabzonspor'un yeni başkanı Ertuğrul Doğan oluyor. Bir süredir bordo-mavililerin ikinci başkanı olarak görev yapan Doğan, Ahmet Ağaoğlu'nun istifasının ardından yapılacak olağanüstü genel kurula tek aday olarak girecek

Ahmet Ağaoğlu istifa etti - Trabzonspor'da yeni başkan Ertuğrul Doğan oluyor

Trabzonspor'da 5 yıldır başkanlık yapan Ahmet Ağaoğlu görevinden istifa etti.

Geçen sezonu şampiyon tamamlayan bordo mavili takımda Ağaoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, takımın kötü gidişatı ve mali problemler nedeniyle olağanüstü kongreye gitme kararı aldı.

Ağaoğlu sonrası yeni başkanlık için tek aday Ertuğrul Doğan. Mevcut yönetimde ikinci başkan olan Doğan'ın 19 Mart'ta yapılacak olağanüstü genel kurula tek aday olarak girecek. Ertuğrul Doğan'ın 2024 yazında yapılacak olağan genel kurula kadar başkanlık yapması bekleniyor.

ERTUĞRUL DOĞAN KİMDİR?

1977 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Ertuğrul Doğan, Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. Akaryakıt ve enerji sektöründe şirketleri olan Doğan, 2018 yılının Nisan ayından bu yana Trabzonspor'da Başkan Yardımcısı görevini yürütüyor.

SEÇİM 19 MART'TA OLACAK

Bordo-mavililerin internet sitesinden yapılan açıklamada, tüzüğün 30. maddesine istinaden kulübün seçimli olağanüstü genel kurulunun 18-19 Mart tarihlerinde saat 09.00'da Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilmesine karar verildiği belirtildi. Açıklamada, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının, çoğunluk aranmaksızın 25-26 Mart tarihlerinde Hayri Gür Spor Salonu'nda 09.00-16.00 saatleri arasında yapılacağı kaydedildi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yepyeni Beşiktaş! Şenol Güneş'ten ilk 11 kararı
FUTBOL Yepyeni Beşiktaş!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe, Dortmund'un yıldızı Dahoud'un peşinde!
FUTBOL Fenerbahçe, Dortmund'un yıldızını istiyor!
Jorge Jesus için iddialar bitmiyor!
FUTBOL Jesus için iddialar bitmiyor!
Messi'ye tehdit mesajı: Eşinin marketine silahlı saldırıda bulundular!
FUTBOL Messi'ye tehdit mesajı: Seni bekliyoruz!
Son dakika haberi Ahmet Ağaoğlu istifa etti!
FUTBOL Ahmet Ağaoğlu istifa etti!
Hakan Çalhanoğlu gelecek kararını açıkladı! Galatasaray transfer etmek istiyordu
FUTBOL Gelecek kararını açıkladı!
Neymar için olay iddia: Neymar, kardeşim ve benimle grup seks yapmak istedi - Son dakika haberleri
FUTBOL Neymar için skandal teklif iddiası!
El Clasico'da Real Madrid'i 1-0 yenen Barcelona final için avantajı kaptı
FUTBOL El Clasico'da zafer Barcelona'nın
TFF'nin yardım kampanyası Omuz Omuza'da ne kadar para toplandı? CANLI YAYIN! TFF Bağış kampanyası devam ediyor! Omuz Omuza bağış miktarı
FUTBOL Türk futbolu omuz omuza!
Portekiz'de şike depremi! Benfica 12 maçta şike yaptı iddiası... - Son dakika spor haberleri
FUTBOL Benfica'ya şike ve teşvik soruşturması!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.