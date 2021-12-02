Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, İtalyan SporPress24'ten Yunan gazeteci Manos Staramopoulos'a açıklamalarda bulundu.

"Hedefimiz uzun bir aradan sonra şampiyon olmak ve ardından Avrupa'da oynamak" diyen Ağaoğlu, transfer çalışmaları için de "Şanslıyız çünkü Bakasetas ile Siopis harika ve bizim için çok önemli oyuncular. Muhtemelen bir üçüncü Yunan oyuncu daha alacağız" ifadesini kullandı.

Röportajı yapan Yunan gazeteci Manos Staramopoulos ise bu oyuncunun Sassuolo'da forma giyen 25 yaşındaki sol bek Georgios Kyriakopoulos olduğunu yazdı.

25 yaşındaki sol bek geçen sezonun devre arasında Asteras Tripoli'den İtalyan ekibine transfer olmuştu. Kulübüyle 2024 yılına kadar kontratı bulunuyor. Transfer değeri 4.5 milyon euro.