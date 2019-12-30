Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından açıklamalarda bulundu. Karaman'ın TRT Spor'a yaptığı açıklamadan satır başları şöyle:

"Hoca ile ilgili puan kaybettiğimiz maçlar sonrasında eleştiriler yapıldığında, kulüpte yaşanan her türlü olumsuzluğun tek sorumlusu benim dedim. Yanlış taktiğin de, pas hatasının da, yönetimsel yanlışın da sorumlusu benim dedim. Konyaspor maçı sonrasında, özellikle 4-5 haftalık futboldan memnun olmadığımı, göze hoş gelmeyen bir futbol ortaya koyan Trabzonspor olduğunu söyledim. Ben öz eleştiri yaptım, anladığım kadarıyla sayın hocamız eleştiriyi kendi üzerine almış.

Beni yemeye çalışanların boğazına takılırım gibi ifadeler kullandı hocamız. Gelmiş olduğumuz noktada, ayrılmayı kafasına koymuş, bu yönde düşünce oluşmuş kendisinde. Dün akşam üstü yapmış olduğumuz görüşmede de bunu ifade etti.

Yok Şota hoca ile anlaşıldı, filan hoca ile anlaşıldı. Bilgi kirliliği var. Şu anda herhangi bir teknik direktör ismi gündemde değil. Hiç kimsenin, hiçbir şekilde endişesi olmasın. Belki biraz daha yükümüz ağırlaşacak ama bu camianın sırtımıza yüklediği görevin bilinci ve sorumluluğu ile bu kulübü çok daha iyi yerlere taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

Allah verdiği canı, ne zaman alacağını bilir. Ahmet Ağaoğlu bu dünyadan gittiğinde, kulübün yapısının zaafa uğrayacağı düşüncesinde olmasın kimse. Kurduğumuz yapı, eksikmelerle sorun yaşanacak bir yapı değil.

Ünal Karaman'ın kendisi, Divan Kurulu başkanımız ve genel sekreterimizle görüşmesinde göreve devam etme konusunda bir düşüncesi olmadığını ifade etmiş. Bizim ilişkimizi, başkan-hoca ilişkisi olarak nitelendirmek doğru olmazdı. Birbirimizi belli noktalarda anladığımızı tahmin ediyordum. Bu kadar yakın işbirliği içinde olan iki insanın bu şekilde birlikteliğinin sona ermesi kolay değil. Hayal kırıklığı var.

Başkanı, başkanlığın gerekliliğini yerine getirememekle itham etmek ve taraftarın eleştirisine cevap vermek zorunda görmüyorum demek, Ahmet Ağaoğlu'na yapılan bir şey değil. Trabzonspor başkanı sıfatıyla baktığınızda, hayal kırıklığı söz konusu. Canım acıdı.

Geldiğimiz noktada, her iki tarafın kararına da saygı duymak hepimizin görevi. Bundan sonrası zarar vermekten öteye gitmez.

Hoca keşke benimle konuşsaydı, her şeyi çok rahat konuşabildiğimiz, birlikte mücadele ettiğimiz bir insandı. Rahatça ifade etmekten de çekinmeyen bir insandı. Konyaspor maçı sonrasında kendisi tarafından bana böyle bir şey iletilmedi.

Trabzonspor kalibresindeki kulüpler, kişilerle kaim değillerdir. Malatyaspor maçı yaşadık, neyin ne olduğunun farkındaydık. Hocamızı istifaya kadar getirdi o maç. Bana da istifa etmesinin doğru olduğunu ifade etmişti. Ben de bekle, gereğini yapacağız dedim."