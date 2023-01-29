"380 KİŞİ İÇİNDEN SEÇİLDİM"



380 kişinin seçmelere katıldığını ifade eden 50 yaşındaki oyuncu, "380 kişi arasından seçilen üç kişiden biri oldum. Levent ağabey o zamanlar 'Hangi Yüzle?' diye maden işçilerinin hayatını anlatan bir müzikal yapıyordu. Orada figüran olarak oyunculuğa başladım. Oyunda Levent Ağabey bana bir cümle vermişti ama heyecandan söyleyememiştim. Çünkü karşımda o kadar büyük oyuncular vardı ki... Levent Kırca, Oya Başar, Selim Naşit, Sinan Bengier, Tekin Siper, Jale Öz... Sonra Levent ağabey benden o lafı almıştı. Bir süre sonra da beni 'Olacak O Kadar' kadrosuna dâhil etti" ifadelerini kullandı.