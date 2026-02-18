Canlı
        Ahmet Davutoğlu'ndan 'Zor geçiniyorum' sözüne açıklama | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Davutoğlu'ndan 'Zor geçiniyorum' sözüne açıklama

        Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, eski bir başbakan olarak zor geçindiğine yönelik açıklamasıyla ilgili gelen tepkilere cevap verdi: "O trol çetelerine söylüyorum; sizin kafanızdaki başbakan gibi hiç olmadım ama sizin övdüğünüz insanlar gibi de halktan hiç kopmadım, kopmayacağım" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 13:40 Güncelleme: 18.02.2026 - 13:40
        Davutoğlu'ndan 'Zor geçiniyorum' sözüne açıklama
        0:00 / 0:00

        Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM'de Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısında konuştu. Davutoğlu, katıldığı bir canlı yayında, eski bir başbakan olarak temsil yükümlülükleri nedeniyle maddi sıkıntılar yaşadığını belirttiği sözlerine gelen tepkilere cevap verdi.

        "BEN DE ZOR GEÇİNİYORUM" DEDİM

        DHA'daki habere göre Davutoğlu, "Dün bir televizyon programında devlet görevlilerinin özellikle de emekli, görevi bitmiş bakanların, başbakanların devlette başka yerlerde görev almaması gerektiğini, kendi yağlarında kavrulması gerektiğini söylerken ve bunu eleştirirken bir örnek verdim. 'Ben de bu anlamda zor geçiniyorum’ dedim. Birileri üstünde tepindi. Niye biliyor musunuz? Onların kafalarındaki başbakan görevde ya kendisini ya yakınlarını zengin eden başbakan. Türkiye'nin başbakan profili bu.

        Profilleri makamda düşük, gelirde yüksek olanlar. Ben bunu samimiyetle söyledim. Ama cümlenin içinde şunu da söyledim; 'Bu zorlukları çeken vatandaşlarımızın önünde bunu söylemekten hicap duyarım.' Şimdi de hicap duyuyorum" diye konuştu.

        "ASGARİ ÜCRETLİNİN HALİNİ BİLİRİM"

        Ahmet Davutoğlu, ilk iftarını emeklilerle birlikte yapacağını ifade ederek, "Gelecek Partisi olarak bu sene hiçbir salonda iftar etmeme kararımız var. Dar gelirli misafirlerimizle vereceğimiz uygun mekanlar olacak. Biz emeklinin ne çektiğini biliriz.

        Ben bir hoca olarak bir öğrencinin ne yaşadığını bilirim. Ben asgari ücretlinin halini bilirim. Çırak ve staj mağdurlarının ne durumda olduğunu bilirim. Akademisyenlerin, öğretmenlerin; kitap almayı bırakın, iftar edemeyeceklerini bilirim. Biz halktan kopmadık. O trol çetelerine söylüyorum; sizin kafanızdaki başbakan gibi hiç olmadım ama sizin övdüğünüz insanlar gibi de halktan hiç kopmadım, kopmayacağım" dedi.

        Halı sahada kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti: O anlar kamerada

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde halı sahada arkadaşlarıyla futbol oynadığı sırada kalp krizi geçiren 45 yaşındaki matematik öğretmeni Vedat Sarıçam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 22 yıllık eğitimcinin ani vefatı ilçede büyük üzüntüye neden oldu. (İHA)

