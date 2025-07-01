Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Ahmet Güneştekin, son kişisel sergisini Roma'da açtı

        Ahmet Güneştekin, son kişisel sergisini Roma'da açtı

        Sanatçı Ahmet Güneştekin, Yoktunuz isimli son kişisel sergisinin açılışını İtalya'nın başkenti Roma'da yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 10:10 Güncelleme: 01.07.2025 - 10:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ahmet Güneştekin, son kişisel sergisini Roma'da açtı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Küratörlüğünü Sergio Risaliti ile Paola Marina'nın, sanat yönetmenliğini ise Angelo Bucarelli'nin üstlendiği Güneştekin'in Yoktunuz sergisi, Roma Ulusal Modern ve Çağdaş Sanat Müzesi'nde dün akşam düzenlenen törenle açıldı.

        Yıldız Holding ana sponsorluğunda ve Arkas Holding'in lojistik desteğiyle gerçekleşen, Ahmet Güneştekin'in son kişisel sergisinin açılışına, Murat Ülker, Nezih Barut, Hamdi Akın, Fahrettin Ertik, Cem Hakko, Ali Sabancı, Fettah Tamince, Mehmet Tütüncü ile Agah Uğur gibi iş insanlarının yanı sıra İtalyan iş ve sanat camiasından çok sayıda davetli katıldı.

        Güneştekin, açılışa gelenlere eserleri hakkında bilgi verdi.

        REKLAM

        Bu arada, sergideki iki yapıt Alfabe Lahitleri ve Yedi Gözlü Güneş'in müzenin kalıcı koleksiyonuna alındığı ve sürekli sergileneceği bildirildi.

        "BU HER AÇIDAN GURUR VERİCİ BİR SANAT OLAYI BİZİM İÇİN"

        Serginin açılışı öncesinde AA'ya konuşan Güneştekin, Rönesans'ın doğduğu coğrafyada ve dünyanın en ünlü müzelerinden birinde bu sergiyi açmasının son derece önemli olduğunu belirterek, "Sanırım Türkiye'den ilk defa bir sanatçı burada sergisi oluyor. Bu da bizim sanat tarihimiz açısından bir ilk ve oldukça önemli. Umarım bundan sonra tabii ki bu değişecektir. Ve sanatçılarımız artık bu tarz uluslararası müzelerde sergileri olacaktır" dedi.

        Roma Ulusal Modern ve Çağdaş Sanat Müzesi'nin, Amadeo Modigliani'den Vincent Van Gogh'a, Picasso'dan Vasili Kandinski ve Henry Moore'a kadar sanat tarihinde iz bırakmış önemli isimlerin eserlerine ev sahipliği yaptığına dikkati çeken Güneştekin, şunları söyledi:

        "Dünya sanat tarihinde yer alan bütün önemli sanatçılarla birlikte klasik dönem sanatçılarından da oluşan, oldukça zengin bir koleksiyona sahip. Tabii iki önemli eserim şu anda önümde bulunduğum 'Alfabe Lahitleri' ve müzenin girişinde bulunan 'Yedi Gözlü Güneş', bu ikisi prestijli kalıcı koleksiyonda yer alacak. Yani ömür boyu artık bu müzenin kendi koleksiyonuna dahil olmuş oldu ve kalıcı olarak sergilenecekler. Bu her açıdan gurur verici bir sanat olayı bizim için."

        REKLAM

        Serginin hazırlık sürecinin 2 ay sürdüğünü ve 18 önemli eser bulunduğunu belirten Güneştekin, eserlerin 3 tırla taşındığı, enstalasyonlar ve heykeller olduğu bilgisini verdi.

        Müzenin en prestijli yerlerinden olan İtalyan heykeltraş Antonio Canova'nın eseri Herkül ve Likya heykelinin, Canova Salonu'nun sergisi için tahsis edildiğini dile getiren Güneştekin, şunları kaydetti:

        "Bu salon ilk defa kendi kişisel tarihinde de bir solo sergiye açılmış oldu. Bu açıdan da Türkiye için gurur verici bir durum. Daha önce hep koleksiyonlar bu salonda sergilenmiş. İlk defa solo sergiye açıldı. Açık alanda bulunan heykelimle birlikte 5 farklı alanda bir sergileme alanı bulduk. Bu açıdan da 3 ay sürecek olan bu sergi sanat dünyasının oldukça ilgisini çekecektir."

        Sanatçı Güneştekin'in sergisi, 28 Eylül tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ahmet Güneştekin
        #Roma
        #Yoktunuz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Orman yangınlarında son durum! İzmir'deki yangın 3.gününde!
        Orman yangınlarında son durum! İzmir'deki yangın 3.gününde!
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        Leman dergisine soruşturma
        Leman dergisine soruşturma
        Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi!
        Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi!
        Manisa'da feci kaza! Baba ve 3 çocuğu hayatını kaybetti
        Manisa'da feci kaza! Baba ve 3 çocuğu hayatını kaybetti
        Jhon Duran Fenerbahçe için imzaya geliyor!
        Jhon Duran Fenerbahçe için imzaya geliyor!
        İtalya harekete geçti! AB vatandaşı olmayan 500 bin kişiyi işe alacak
        İtalya harekete geçti! AB vatandaşı olmayan 500 bin kişiyi işe alacak
        Trump'tan Musk'a yanıt: Güney Afrika'ya dönmek zorunda kalırdı
        Trump'tan Musk'a yanıt: Güney Afrika'ya dönmek zorunda kalırdı
        Baykar, İtalyan havacılık devi Piaggio'yu satın aldı
        Baykar, İtalyan havacılık devi Piaggio'yu satın aldı
        Turizm işçisine hafta tatili sürprizi
        Turizm işçisine hafta tatili sürprizi
        Altın fiyatları yükselişte
        Altın fiyatları yükselişte
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD Suriye'ye yaptırımları kaldırdı
        ABD Suriye'ye yaptırımları kaldırdı
        ABD temsilcisinden Kremlin'e yanıt
        ABD temsilcisinden Kremlin'e yanıt
        Süper Lig'de yeni sezon harcama limitleri açıklandı!
        Süper Lig'de yeni sezon harcama limitleri açıklandı!
        Galatasaray'dan Richarlison bombası!
        Galatasaray'dan Richarlison bombası!
        18 kişilik gasp çetesi çökertildi
        18 kişilik gasp çetesi çökertildi
        Beşiktaş'a gelmeden evlilik teklifi
        Beşiktaş'a gelmeden evlilik teklifi
        Narin cinayetinde çarpıcı detay
        Narin cinayetinde çarpıcı detay
        CHP kurultay davası ertelendi
        CHP kurultay davası ertelendi