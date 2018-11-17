SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Ahmet Güneştekin
KÜLTÜR-SANAT
Haberler > KÜLTÜR-SANAT > Ahmet Güneştekin’in tematik müze sergisi Yansıma ve Yeniden Doğuş Macaristan’da açıldı

Güneştekin’in tematik müze sergisi Yansıma ve Yeniden Doğuş Macaristan’da açıldı

Ahmet Güneştekin’in Yansıma ve Yeniden Doğuş adlı tematik sergisi Macaristan’da açıldı. 15 Kasım’daki açılışına Peç Belediye Başkanı Zsolt Páva, Macar Kültür Merkezi Direktörü Fodor Gábor ve Macar sanat dünyasının saygın aktörleri katıldı

17.11.2018 - 14:33 | Güncelleme: AA

Ahmet Güneştekin’in Yansıma ve Yeniden Doğuş adlı tematik sergisi 15 Kasım’da Janus Pannonius Müzesi, Vasarely Müzesi ve Zsolnay Müzesi’nde eş zamanlı olarak açıldı.

Janus Pannonius Müzesi direktörü Dr. Boldizsár Csornay’nın himayesinde gerçekleşen serginin 15 Kasım’daki açılışına Peç Belediye Başkanı Zsolt Páva, Macar Kültür Merkezi Direktörü Fodor Gábor ve Macar sanat dünyasının saygın aktörleri katıldı.

Victor Vasarely’nin eserleri dahil olmak üzere Çağdaş Macar sanatında uzman sanat tarihçisi József Sárkány ve Güler Sanat’ın sanat direktörü Kemal Orta’nın küratörlüğünü üstlendiği serginin açılış konuşmasını sanat tarihçisi Orta yaptı.

Türkiye’nin çağdaş bir sanatçısıyla bir sanat akımının kurucusunun işlerini birlikte sergileyen en kapsamlı tematik müze sergisi Yansıma ve Yeniden Doğuş’un açılışında Güneştekin’in işleri ilgiyle izlendi. Peç’in köklü müzelerinin ev sahipliği yaptığı, sanatçının pratiğine belirli temalar üzerinden özel bir bakış sunan sergi 1 Şubat 2019 tarihine kadar sürecek.

Yansıma ve Yeniden Doğuş, sanatçının optik kafesler ismini verdiği eserlerini, boyutlu tablolarını, op art tekniklerini uygulayarak çalıştığı halı ve kırkyama işlerini ve Peç’in kardeş şehir olarak kabul ettiği Kütahya’nın seramik üretiminde dünyaca meşhur porselen fabrikasında sanatçının ürettiği seramik çalışmalarını içeriyor.

Janus Pannonius Müzesi, sanatçının işlerini solo bir sergiyle sunarken, Vasarely Müzesi Güneştekin’in eserlerini op art akımının kurucusu Vasarely’nin eserleriyle birlikte sergiliyor. Zsolnay Müzesi ise sanatçının seramik işlerini müzenin daimi koleksiyonuyla birlikte sergiliyor.

Victor Vasarely ve Ahmet Güneştekin gibi iki önemli çağdaş sanatçının işlerini bir araya getiren tematik müze sergisi, her iki sanatçının eserleri arasında bir diyalog oluşturarak, bu diyaloğun doğasına ve kaynaklarına bakıyor.

Güneştekin, perspektif bozulmalarıyla oluşturulan formların üç boyutlu etkisini artırmak için Vasarely’nin op art işlerinde kullandığı teknikleri uyguluyor. Formu, renk kontrastlarını ve tonların karşıtlıklarını kullanarak dönüştürüyor. Sárkány’a göre, her iki sanatçının uyguladığı yöntemler arasında önemli bir farklılık var. Vasarely geometrik optik yanılsamalarını oluşturmak için düz yüzeyler ve homojen renklerle çalışırken, Güneştekin renk noktaları içinde son derece zengin yüzeyler yaratıyor. Vasarely’nin işlerindeki amaç, izleyicinin gözünü, yanıltıcı boşluklar, belirsiz durumlarla kışkırtmak olan yaratıcı kompozisyonlar.

Sárkány, Güneştekin’in sanatının ise evrensel bir doğası olduğunu söylüyor; insanlığın en temel sorusuna, yaşamın kaynağıyla ile sorularına bakıyor ve algı oyunlarını daha farklı biçimlerde uyguluyor. İşlerine çoğunlukla kozmik, gezegensel bir alan yanılsaması hükmediyor. Böyle bir düzlemde, izleyici, birbiriyle yakından ilişkili iki tema etrafında gruplanan yaratılış ve varoluş hakkında mitolojik anlatıları keşfedebiliyor.

Vasarely’nin soyut ve geometrik işleri, hareketin optik etkileri ve kararsız, belirsiz görüntüleriyle tanımlanıyor. Bu görsel oyunları, çalışmalarında biçimsel motifler için kullanılırken, Güneştekin bu oyunları metafor olarak kullanıyor. Orta’ya göre Güneştekin’in yaklaşımı daha çok, Op art ile iç içe geçerek, figüratif soyutlama için yeni ifade biçimleri ve kendine özgü tekniği için yeni alanlar bulmaya yönelik. Çünkü op sanatını, kendi başına bir amaç değil sanatsal pratiğini genişletmenin bir aracı olarak görüyor.

Güneştekin’in Peç’te sergilenen işlerinin yaşamın en temel sorusuna, yaratılışa cevap aradığını, eserlerinin bu nedenle entelektüel ve duygusal içeriğinin güçlü olduğunu söylüyor Sárkány. En çok kullandığı renklerin kırmızı ve sarı renkler ve tonları olmasını buna bağlıyor. Çünkü bu renkler beyaz bir parlaklığa dönüşen güneşin renkleri, yaşamın ve evrenin renkleri.

Yansıma ve Yeniden Doğuş, yaratılış ve varoluş kavramları üzerinden tinsel aşk olgusunu ön plana çıkarıyor. İşlerin sergileme mekanında yerleştirilme biçimiyle oluşturulan tematik kurgu, Güneştekin’in tek tanrılı dinlerin öğelerini, antik Yunan mitolojilerini, Anadolu ve Mezopotamya efsanelerini işlerinin örüntüsüne dönüştürme yöntemine dair yeni bir bakış sunuyor. İzleyicilere, Güneştekin’in işlerindeki optik yanılsama düşüncesinin geçirdiği dönüşüme ve böylece Op art hareketine olağanüstü bir açıdan ve farklı dünyalardan bakmanın olanağını sunuyor.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X