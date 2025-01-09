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        Ahmet İyimaya hayatını kaybetti

        Eski AK Parti Milletvekili Ahmet İyimaya, Ankara'da vefat etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 23:20 Güncelleme: 09.01.2025 - 23:20
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        Ahmet İyimaya hayatını kaybetti
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        Ahmet İyimaya'nın cenazesi, yarın ikindi namazına müteakip Kocatepe Camisi'nde kılınacak namazın ardından Gölbaşı Mezarlığı'na defnedilecek.

        Amasya'da 22 Kasım 1950'de doğan Ahmet İyimaya, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini birincilikle bitirdi. İyimaya, evli ve 3 çocuk babasıydı.

        İyimaya, 20 ve 21. dönemde Doğru Yol Partisinden Amasya, 23, 24, 25 ve 26. dönemde AK Parti'den Ankara milletvekili seçildi. 23 ve 24. dönemde Adalet Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulunan İyimaya, Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyesi olarak da görev aldı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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