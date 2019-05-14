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Ahmet Kavalcı, Beşiktaş'a Ljajic müjdesini verdi

İHA

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı, Adem Ljajic’le ilgili konuştu. Boşnak yıldızın, kontratınında satın alma opsiyonunun devreye gireceğini söyleyen Kavalcı, "Adem’in bonservisi alıyoruz” dedi

Adem Ljajic

Beşiktaş’ta Adem Ljajic, özellikle sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla takımın en önemli ismi olurken, siyah-beyazlı taraftarların aklındaki soru işareti, Boşnak yıldızın bonservisinin alınıp alınmayacağı oldu.

Sezon başında İtalya’nın Torino kulübünden 1 yıllığına kiralanan ve sözleşmesine ‘Zorunlu satın alma’ opsiyonu konulan yıldız futbolcu için Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı açıklamada bulundu.

İhlas Haber Ajansı’na konuşan Kavalcı, “Ljajic, sözleşmesinde belirtilen maç sayısını geçtiği için opsiyon devreye girecek. Biz de böyle bir futbolcunun zaten takımımızda kalmasını istiyoruz. Bonservis bedeli taksitli şekilde Torino’ya ödenecek” ifadelerini kullandı. Adem Ljajic’in sözleşmesinde bulunan bonservis bedeli 6 milyon 250 bin Euro.

"SERGEN BU KULÜBÜN EVLADIDIR"

Beşiktaş taraftarının Sergen Yalçın’a gösterdiği sevgi gösterilerinin yönetim tarafından değerlendirilip değerlendirilmeyeceği sorusunu da yanıtlayan Kavalcı, "Bizim 31 Mayıs’a kadar hocamız belli. Yeni gelecek isimle ilgili olarak şu anda belli olan bir durum yok. Sergen Yalçın’la ilgili olarak da konuşmak doğru değil. Sonuçta o da başka bir kulübün hocalığını yapıyor. Hoca konusunda şu anda alınmış bir karar yok" dedi.

Sergen Yalçın’ın Beşiktaş için çok önemli bir isim olduğunu da sözlerine ekleyen Kavalcı, “"araftarımızın Sergen Yalçın’a gösterdiği sevgi gösterisi çok normal. Bunu başka isimlere de gösteriyorlar. Bizim taraftarımız, eski oyuncularını hocalarını unutmazlar. Sergen bu kulübün evladıdır. Yıllarda çok başarılı işler yapmıştır. Taraftarımız da ne kadar güzel bir şekilde kendisini karşıladı" diye konuştu.

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