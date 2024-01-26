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        Haberler Magazin Ahmet Kural'dan iki şarkı

        Ahmet Kural'dan iki şarkı

        Ahmet Kural, başrolünde yer aldığı 'Efsane'de; Metin Milli'nin 'Seviyorum İşte Var mı Diyeceğin' ve Modern Folk Üçlüsü'nün 'Leblebi Koydum Tasa' adlı şarkıları seslendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2024 - 12:18 Güncelleme: 26.01.2024 - 12:18
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        Oyuncu kadrosunda; Ahmet Kural, Cengiz Bozkurt, Serdar Gökhan, Şinasi Yurtsever, Ayhan Taş, Sadi Celil Cengiz, Elif Ongan, Cemile Canyurt, Rojhat Özsoy, Tuana Tezsay, Devrim Saltoğlu, Ferhan Vural ve Burcu Gönder'in yer aldığı 'Efsane'filminin fragmanı yayınlandı.

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        Senarist ve yönetmenin Selçuk Aydemir olduğu, 7 bin yıllık yoğurdun sırrını eğlenceli bir dille anlatıldığı film, gösterime 2 Şubat'ta girecek. 

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        Ahmet Kural, filmde Metin Milli'nin 'Seviyorum İşte Var mı Diyeceğin' ve Modern Folk Üçlüsü'nün 'Leblebi Koydum Tasa' adlı şarkıları seslendirdi.

        #Ahmet Kural
        #efsane
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