Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Selçuk Aydemir, birlikteliklerinin 6'ncı filmine 'Baba Parası' ile imza attı.

Önceki filmlerinin;

Toplam İzleyici Sayısı: 19.946.044

Toplam Hasılatı: 216.090.536 ₺

Ortalama İzleyici Sayısı: 3.989.208

Ortalama Hasılat: 43.218.107 ₺

'Baba Parası', Murat Cemcir ile Necati Kocabay'ın 2016'da kurduğu TR 40 33 Productions'un 4'üncü filmi olarak gösterime bugün girdi.

Birleşmiş Milletler'i kıskandıracak kadar ırk çeşitliliğine sahip çocukları olan zengin bir baba...

Birbirlerinden habersiz, babalarının 5 kuruş koklatmadığı hayat gayesindeki çocuklar...

Kocasından zengin olmadan hemen önce boşananan bir kadın...

Son saniyede şampiyonluk golünü atamayan futbolcu, büyük ikramiyeyi tek rakamla kaçıran talihsiz neyse o...

Sinsi bir dayı...

Sinsiliği onunla paylaşan güzel bir avukat.

Ve yediği - içtiği, aldığı her nefes 'Mevzuat' olan bir mezarlık görevlisi...

Hepsi bir araya gelince ne olur?

Selçuk Aydemir'in senarist zihninden, yönetmen gözünden aksiyon - komedi.

Ahmet Kural, Murat Cemcir, Devrim Yakut, Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin, Özgür Emre Yıldırım, Deniz Barut ,Giray Altınok, Ayhan Taş ve Osman Alkaş'ın başrollerini paylaştığı 'Baba Parası', babalarının 1 milyar $'ının peşine düşen çocuklarının ve onlara yancılık yapan annenin, dayının ve avukatın macerasını konu ediniyor.

Mezarlık görevlisi mi?

Varsa yoksa mevzuat...



Bir gün, o baba der ki...

Ne dediği ve sonrasında yaşananlar 'Baba Parası'nda...

Filmin başrol oyuncuları Ahmet Kural, Murat Cemcir, Yağmur Tanrısevsin ve Devrim Yakut'un 'Baba Parası' ve parayla ilgili görüşlerini Habertürk'ten Mehmet Çalışkan, HT Stüdyo'da para içerikli özlü sözler eşliğinde aktardı.

'Baba Parası'ile ilgili neler hissediyorsunuz?

Devrim Yakut: Ben şöyle düşünüyorum; 'Baba Parası', Selçuk Aydemir sinemasının bir dönüm noktası olacak. Bundan sonra Selçuk çok enteresan işler yapacak. Öyle hissediyorum. Çünkü Selçuk çok araştıran, çok okuyan, çok izleyen ve çok uzağa bakan bir senarist ve yönetmen. Dolayısıyla o sürece tanıklık etmek benim çok hoşuma gidiyor ve çok heyecanlanıyorum. Çünkü o yaş grubunun Türk sinemasının geleceğini kuracağını düşünüyorum. Tabii ki sadece Selçuk değil pek çok başka arkadaşlarımız da var. Bundan 10 yıl sonra 'Bu filmle başlamıştık' diyeceğiz. O dönüşümün bir tarafında olmak çok heyecan verici.

Yağmur Tanrısevsin: Filmin konusu ortada 1 milyar $'lık büyük bir miras var.

Ahmet Kural: Selçuk Aydemir'in güzel bir senaryosu. Kardeşlik ve aile kavramlarının ön planda olduğu bir film. Tabii işin içine 1 milyar $ gibi bir meblağ girince neler olacağı görülecek. Aksiyon dolu komedi filmi.

* Ben parayı geleneksel yoldan kazandım. Çok zengin bir akrabama ölmeden önce çok iyi davrandım. (Malcolm Forbes)

* Para size arkadaş satın alamaz ama daha kaliteli düşmanlar getirebilir. (Spike Milligan)

Set ziyaretim sırasında Selçuk Aydemir 'En komik filmimiz olacak' demişti. Sizler neler düşünüyorsunuz?

Devrim Yakut: Selçuk Aydemir'in bu zamana kadar yazdığı matematiği en güçlü olan senaryo ‘Baba Parası' oldu. Ortada sosyolojik bir mesele de var. Selçuk Aydemir'in filmleri, komedi filmi gibi lanse edilen ama aslında içinde çok acayip sosyolojik mesajların da olduğu filmlerdir. Mesela 'Düğün Dernek'te beni en çok heyecanlandıran unsurlardan biri şuydu; her koşul ve şartta evlatlarını evlendirirler cenazeyi gömerler ve sünnetlerini yaparlar. Ölüm, doğum ve evlenmek bunlar çok mühimdir. Evet, Anadolu'da öyle olur. Bu filmde ise 21'inci yüzyılın vahşi ortamında bizim için çok önemli olan aile meselesinin işin içine bu kadar para girince neye dönüştüğü, sosyolojik mesajlar ve çok acayip bir politik gönderme var. Kendisi itiraz ediyor ama ben öyle okuyorum. Dolayısıyla izleyici filmi sevecek, öyle hissediyorum.

* Eğer paranın değerini bilmek istiyorsan, git bir kimseden borç para iste. (Benjamin Franklin)

* Budala ile parası uzun zaman bir arada duramaz. (Bernard Shaw)

Murat, Necati Kocabay ile beraber yapımcı olarak 4'üncü filmin. Yapımcı olduktan sonra sektöre bakışında bir değişiklik oldu mu?

Murat Cemcir: Bir ara başka türlü bir baktım. Gözlerim bozuldu. Sonra tekrar oyuncu gibi bakmaya karar verdim. Ben sadece komedyen olarak devam ediyorum o yüzden Necati Kocabay'ı özellikle vurgulamak istiyorum. Kendimi yapımcı olarak kullanmak istemiyorum. Devrim zaten filmi çok güzel anlattı.

Murat Cemcir, 'Baba Parası'nda hem 'Niyazi'yi hem de 'Karun'u canlandırdı.

* Para benim için hiç bir zaman motivasyon kaynağı olmamıştır, sadece kendimi takip etmem için bir yoldur. Asıl heyecan oyunu oynamaktadır. (Donald Trump)

* Para insanoğlunun altıncı duyusudur. O altıncı duyu diğer beş duyumuzu keyifle kullanmamızı sağlar. (Richard Ney)

Ahmet, aksiyon sahneleri ağırlıklı olarak yine sende miydi?

Ahmet Kural: Evet, ağırlıklı olarak bendeydi. Sakatlanma gibi bir şey olmadı. Güvenlik ekibimiz çok iyiydi. Özgür Emre Yıldırım'ın sahnelerinde de çok aksiyon var. Dublörlerimiz setteydi ama ben yapabileceğime inandım ve yaptım.

Ahmet Kural, 'Selim'in yanı sıra kadın kılığına girerek 'Oynak Hüsniye'yi de canlandırdı.

* Kılavuzu para olana her kapı açıktır. (William Shakespeare)

* Aslında parayı sevmiyorum, ama sinirlerimi yatıştırıyor. (Joe Louis)



Kıbrıslı 'Selim' karakteri için özel bir şive çalışması yaptın mı?

Ahmet Kural: Evet, yaptım. Osman Alkaş hocamızla çalıştım. O da zaten filmde babamı canlandırıyor. Murat ile Kıbrıs ziyaretimiz oldu. Orada da taksi şoförü Saydam Tıflı ağabeyimiz var. Onunla sohbetlerimiz oldu. İç aksiyonu çok yüksek insanlar. Bu da filme oldukça yansıdı. Kıbrıs'ın kanı biraz daha fazla kaynıyor galiba. 'Selim' karakterinde de o var. 'Selim' öyle bir karakter oldu ki biz gülmekten oynayamadık.

* İnsan mı paraya bağlı, para mı insana? Bu, insana bağlı. (Özdemir Asaf)

* Kural 1: Asla para kaybetmeyin. Kural 2: Birinci kuralı unutmayın. (Warren Buffett)

Yağmur, sen ekibe yeni dahil oldun. Ne gördün ve neler hissettin?

Yağmur Tanrısevsin: Böylesine usta oyuncularla çalışmak benim için büyük bir şanstı. İnanılmaz güzel bir enerji var. Çok profesyonel bir ekip. O yüzden ben de çok mutlu oldum ve 'iyi ki bu işin içindeyim' diyerek çalıştım.

* Para, Para, Para (Napoléon Bonaparte)

* Para iIe insan iIişkisi aynen şöyIedir; insan, paranın sahtesini yapar. Para da insanın. (Goethe)

Devrim Hanım, Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Selçuk Aydemir ile 3'üncü kez birlikte çalışıyorsunuz. Bir ekip olmanın avantajı nelerdir?

Devrim Yakut: Aslında öyle söylenemez. Mesela bundan önceki filmlerinde oyuncular farklıydı. Murat ile Ahmet hep beraber çalışıyorlar ama diğer filmlerde oyuncular değişiyor. Bence Selçuk'un aynı insanlarla çalışmak gibi bir takıntısı yok. Bence doğruyu yapıyor. Oyuncu olarak böyle bir şeyi istemem. Çünkü bu özgürlüğünüzü kısıtlar. 'Selçuk bir film yaptı ve niye benimle çalışmıyor?' diye bir beklentiye girmek mutsuzluk getirir.

* Para sadece bencilliğe hitap eder ve sahiplerini karşı konulamaz bir şekilde suistimal etmeye kışkırtır. (Albert Einstein)

* Para bir araçtır. Sizi istediği yere götürür ama hiçbir zaman sürücü koltuğuna oturtmaz. (Ayn Rand)



'Yıldız Savaşları' bütün dünyada ilgiyle izleniyor olsa da Türkiye'de Türk filmlerinin gerisinde kalıyor. Bu durumun devam edebilmesi için sizlere nasıl görevler düşüyor?

Murat Cemcir: Biz Selçuk'un hayal kahramanlarıyız. Görevimizi iyi yaptığımızı düşünüyoruz. Selçuk, aile komedisi tanımının tabanda düzlemini genişletti. Buradan da yukarıya doğru bir şey inşa edeceğini düşünüyorum. Biz kendi adımıza dönüştürmek geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Beklentilerini karşılayamazsak, izleyici yabancı filmlere gider. Dijital platformdaki filmleri izliyorlar. O da sektöre zarar veriyor. 2019'da izleyici sayısı biraz düştü. 2020'de sinemanın tekrardan yükseleceğini düşünüyorum. İnşallah bizim filmle beraber yükselir.

* Para iyi bir hizmetçi, kötü bir efendidir. (Alexandre Dumas)

* İnsanların güvenini kaybetmektense para kaybetmeyi tercih ederim. (Robert Bosch)

Ahmet Kural: Bizde nitelikli ve güzel komediler var. Şu anda sinemaya olan ilgi arttığı için Türk filmlerinin tercih edildiğini düşünüyorum. Sıkı takip ettikleri insanlar var; Cem Ağabey (Yılmaz) ve Şahan (Gökbakar) gibi. O yüzden Türk filmlerine daha çok ilgi olduğunu düşünüyorum.

Yağmur Tanrısevsin: Türk halkının sinemada komedi ve dram ağırlıklı filmler tercih ettiğini düşünüyorum. Bizden hikâyeler izleyiciyi daha çok etkiliyor.

Devrim Yakut: Türkiye'de gişe yapan filmlerin birçoğunun komedi ağırlıklı olmasından dolayı toplumun gülmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu bir ihtiyaç. Biz niye o karanlık salonlara gideriz? Bir şeye ortak tanıklık etmek için, bir durumu ortak yaşamak için gideriz. O ortaklıkta birlikte gülmek de ağlamak da şifalıdır. Bir de kendi dilinden kendi kültüründen kendi tanıklığından bir yapım izlemek tercih ediliyor. 'Yıldız Savaşları', çok da bizim gönlümüzü alabilecek, meselesi olan bir film değil. Adı üzerinde fantastik bir film... Meraklısı gidiyor. Ama bugün aynı oyuncularla yeniden çekilse ve 'Yıldız Savaşları' ile tercih yapmam gerekse mutlaka 'Spartaküs'ü izlerim. Bu benim tercihim.

* Paranızı hala sayabiliyorsanız, gerçekten zengin değilsiniz demektir. (J. Paul Getty)

* Para gübre gibidir, dağıtılmadıkça bir işe yaramaz. (Francis Bacon)

'Baba Parası'nın hikâyesinin zemini adından da anlaşılacağı üzere paradan oluşuyor. Para sizin için ne ifade ediyor? Bir motivasyon aracı mı yoksa baş ağrısı mı?

Ahmet Kural: Para güzeldir. Tabii yeterli miktarda ve insanı bozmayacak kadarı güzeldir. Kişinin alın teriyle kazandığı parayı değerlendirmesi daha iyidir. Yüklü miktarda miras kalan para dengesiz davranmayı ve rahatlığı beraberinde getirir. Para şarttır ama mutluluk getireceğine inanmıyorum. Saygı ve itibar kazanmak, para kazanmaktan daha iyidir. Para iyidir, olsun ama doğru kullanılmazsa mutluluk getirmez.

Yağmur Tanrısevsin: Bence parayı böyle hazır bir şekilde miras olarak almak değil, çalışarak emekle kazanmak daha kıymetli. Yani 1 milyar $ gibi bir paramın olduğunu düşünemiyorum bile. Harcayamazsın mümkün değil ama hayallerini gerçekleştirmek için illa bir şeyler yaparsın. Tabii ki fazlası zarar.

Murat Cemcir: Köyde doğmuş - büyümüş, tahsilini Anadolu'da yapmış ve mesleğini İstanbul'da yapan bir adam olarak bu ve buna benzer hikâyelerin içinde olabilmek, bunları anlatmak beni çok ilgilendiriyor. Bu yüzden ben ne kadar kazanıyorsam daha fazlasını sinema sektörüne yatırmak istiyorum.

Ahmet Kural: Biz gerçekten o 1 milyar $'ı kendimiz kazanacakmışız gibi oynadık.

Devrim Yakut: 'Para kötü bir şey değildir'i öğrenene kadar 40 yaşıma geldim. Çünkü her şeyin fazlasının görgüsüzlük olduğunu düşünen bir ailede yetiştim. Hâlâ öyle yaşamaya gayret ediyorum. Benim mülkiyetle ilişkim çok zayıftır. 52 yaşındayım bir tane dikili ağacım yok ve bunu övünçle söylüyorum. Para kötü değildir, para kazanmak da kötü değildir. Önemli olan parayı neye harcadığındır. Görgüsüzlüğümüz yüzünden hep beraber dünyayı bu hale getirdik. Sadeleşmeyi öğrenmek zorundayız. 10 tane evin olsa hepsinde aynı anda oturamazsınız. Bu tevekküle niyet etmemiz gerektiği kanaatindeyim. Yoksa para insanı özgürleştirir, omuzlarını rahatlatır. Para kötü bir şey değildir ama onun esiri olmamak lazım. Mesela otomobile bin ama 3 tane olmasın. Otomobilim var ama toplu taşıma kullanıyorum. Hem hayatım daha özgür oluyor hem de bir oyuncu olarak hayatla temas ediyorum. Mesela geçen gün Kadıköy'den dolmuşa bindim. Bir tane hanım oturuyordu yanımda beni tanıdı ve biz son zamanlarda belki de iki orta yaşlı kadının yapabileceği en güzel muhabbeti yaptık. Gitmiş Fethiye'ye yerleşmiş, orada reçeller yapıyormuş. Ahbap olduk ve birbirimize telefonlarımızı alıp verdik. Şimdi reçel yapmayı öğrenmek için yanına gideceğim. O toplu taşıma aracına binmeseydim o sohbeti yapamayacaktım. Bunlar benim çok özlediğim durumlar. Paranın esiri olmak kişiyi yalnızlaştırıyor. 'Baba Parası', paranın sıradan insanlara neler yaptığını gösteriyor. Filmdeki karakterlerin her biri aslında çok sıradan insanlar. İki iyi karakter var. Biri Yağmur'un 'Tülin'i diğeri de Giray'ın 'mezar bekçisi'... İnsana benzer iki karakter var. Gerisi insan ruhunun en karanlık taraflarını gösteriyor.

* Çok parası olan fakir bir insan gibi yaşamak isterim." Pablo Picasso

* İnsanın kazandığı paradan değil, paranın kazandığı insandan korkulur. (Necip Fazıl Kısakürek)