        Haberler Gündem Güncel Ahmet Minguzzi’nin annesini hakaret ve tehdit eden şüpheli yakalandı! | Son dakika haberleri

        Ahmet Minguzzi’nin annesini hakaret ve tehdit eden şüpheli yakalandı!

        Kamuoyunda büyük yankı uyandıran cinayette hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi'ye yönelik sosyal medyada yapılan tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlar üzerine soruşturma başlatıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında anne Minguzzi'ye sosyal medyada tehdit ve hakarette bulunan kişinin Mehmet Emin U. adlı kişi olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi

        Giriş: 24.03.2026 - 16:36 Güncelleme:
        Minguzzi'nin annesine tehditte gözaltı!

        İstanbul’da öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi’nin şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmanın detaylarına ulaşıldı.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre 1 Mart günü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği’ne başvuran acılı anne Minguzzi, X üzerinden farklı hesaplardan kendisine yönelik tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gönderildiğini belirterek şikayetçi oldu.

        SKANDAL PAYLAŞIM TESPİT EDİLDİ

        Şikâyetin ardından Gasp Büro Amirliği ekipleri, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, müştekiye mesaj atan hesaplar mercek altına alındı. Çalışmalar sırasında “@s_guiliano” isimli sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşım dikkat çekti. Paylaşımda, kamu vicdanını sarsan ve tehdit unsuru içeren ifadelerin yer aldığı belirlendi.

        ŞÜPHELİ YALOVA’DA YAKALANDI

        Yürütülen teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda söz konusu hesabı kullanan kişinin 34 yaşındaki Mehmet Emin U. olduğu tespit edildi. Şüpheli, dün Yalova’da düzenlenen operasyonla yakalanırken, dijital materyallerine de el konuldu.

        TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ

        Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheli Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklama talebiyle Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

