Ahmet Nur Çebi: Bu bizim için milli bir dava

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu´nda Sporting CP, Borussia Dortmund ve Ajax ile eşleşti. Kura çekiminin ardından Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"BU BİZİM İÇİN MİLLİ BİR DAVA"

Gruptan çıkmak için mücadele edeceklerini vurgulayan Çebi, "Bir kura çekiyorsunuz ve kimlerin çıkacağını merak ediyorsunuz. Kulüplerin hepsi çok kıymetli. Avrupa´nın güçleri belli ve önemli kulüpleri var. Mücadele edeceğiz. İyi olanları ya da biraz daha iyi olanları ile eşleşiyorsunuz. Sonuçta bir yola çıktık. Bizim için mühim olan şu, bu bizim için milli bir dava. Ülkemizin puanlara ihtiyacı var. Mücadelemize öncelikle bu açıdan bakacağız. Beşiktaş´ın başarılı olmasının, ülke puanına vereceği katkının önümüzdeki senelere faydalı olmasını diliyorum. Fenerbahçe, rakibini eledi. Ülkemiz adına çok sevindik. Bu yolculuğa diğer takımlarımızla birlikte devam etmek istiyoruz. Bundan sonra da rakip kulüplerimizin başkanlarını Şampiyonlar Ligi maçlarına davet ediyorum. İnşallah beraber seyreder, bu yolda beraber yürürüz. Buradaki rekabet ayrı, dışarıda hep birlikte çalışmak zorundayız" diye konuştu.

Başkan Çebi, Şampiyonlar Ligi´nde grup aşamasına kalan diğer takımların yöneticilerine forma vermesinin hatırlatılması üzerine ise "Herhalde çok sevinmişlerdir çünkü Beşiktaş formasını almak herkese nasip olmaz" ifadelerini kullandı.

"KURADAN ÖNCE BAŞKANA C GRUBU'NA DÜŞECEĞİZ DEDİM"

Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen UEFA Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi sonrasında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Kuranın hayırlı olması temennisinde bulunan Torunoğulları, "İnşallah güzel puanlar alıp, ülke puanına katkıda bulunuruz. 4 takım da birbirine eşit diye düşünüyorum. Grupta herkesin olduğu kadar bizim de şansımız olduğuna inanıyorum. Bu kulüpler altyapılarıyla ünlü kulüpler. 3 kulüp de öyledir. İnşallah güzel sonuçlar alıp, başarılı oluruz. Hollanda takımının çıkması da benim için iyi mi oldu, kötü mü oldu bilmiyorum bilet konusunda. Orada yaşayan birisi olduğum için. İnşallah güzel sonuçlar alırız" diye konuştu.

"KURADAN ÖNCE BAŞKANA C GRUBU'NA DÜŞECEĞİZ DEDİM"

Kura çekiminden önce başkan Ahmet Nur Çebi'ye C Grubu'na düşeceklerini söylediğini belirten Erdal Torunoğulları, "Biz başkanla beraberdik. Kuradan önce başkana C Grubu'na düşeceğiz dedim. C Grubu çıktı. Ajax ve Sporting çıktıktan sonra söyledim. O da çıktı" ifadelerini kullandı.