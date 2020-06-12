Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bugün kulübe destek amaçlı başlatılan "Bırakmam seni" kampanyasına dair ilk detayları açıkladı. TRT Spor'a konuk olan Çebi, "Kampanyanın belli bir süresi yok. Miktardan çok, katılımcı sayısı benim için önemli. 10-15 günde istediğimiz katılıma ulaşacağını düşünüyorum, daha 8 saat olmadan 80 bin katılıma ulaştı. Fenerbahçeliler, Galatasaraylılar destek vermiş" ifadelerini kullandı. Çebi'nin diğer sözleri şöyle:

"BU KAMPANYAYI TARAFTAR İSTEDİ"

"Ekonomik anlamda iş adamlarının desteğine çok ihtiyacımız var. 1 hafta 10 gün boyunca televizyonlarda program yapacağız ve kampanyamızı anlatacağız. Bizim için 1 kuruş da, 1000 kuruş da çok önemli. Şunu söylemek isterim ki, tişörtlerimiz hakkında çok fazla soru geliyor. Bir satış yapmak kaydıyla, bu kampanyayı yapmıyoruz. Tamamen gönül işi dedik. Bu kampanyayı benden taraftar istedi, camia 'yap' dedi."

— Beşiktaş JK (@Besiktas) June 12, 2020

"TÜM YÖNETİMLER İNCELENMELİ"

"Artık ben gelecek yönetimlerin, geçmiş yönetimleri incelemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu kulüpler hataları kaldıracak durumda değiller."

"BEŞİKTAŞ'I UÇURACAĞIZ"

"Artık popülist politikalarla, 'onu getireceğiz', 'bunu getireceğiz' dönemi bitti. Öze dönmeliyiz. Kampanya ile birlikte öze dönüş de başlamış oldu. Ben Sergen hocayı da şans olarak görüyorum. Kendisiyle anlaştığımızda, 'Altyapıya da önem veriyoruz' demesi beni oldukça mutlu etmişti. Gelecek yardımlar direkt kulüp kasasına gidecek. Beşiktaş'ı uçuracağız."

"DAVALARIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIM"

"Kulüpler yoksa futbolcular da olmaz. Kulüplerin korunması gerekiyor. Mutlaka herkes fedakarlık yapacak, mühim olan bunun tatminkar olması. Herkesle sözleşme yapıyoruz, UEFA'ya gidiyoruz başka bir şey, bankaya gidiyoruz başka bir şey... Bağımlılık çok önemli bir sorun. Bağımsızlığımızı kazanmamız gerekiyor, bu bir davadır. Ben bu davaların takipçisi olacağım. Sonuna kadar gideceğim. Görev süremin sonuna kadar burada olacağım. Beni sadece genel kurul gönderir. Gelen paralar borca gitmiyor, direkt borcun faizine gidiyor. Yakın zamanda yaratılacak kaynaklarla biraz daha rahatlayacağız."

"8'DE 8 YAPACAĞIZ"

"Biz 8'de 8 yapacağız, diğer takımların da Allah yolunu açık etsin. Gönlümüzden geçen şampiyon olmak, 2. olmak. 3. ve 4. olmayı Sergen Hoca beğenmemeye başladı. Beni de o motive ediyor."

"ATIBA'NIN KALMASINI İSTİYORUZ"

"Atiba'nın kalmasını istiyorum, Sergen Yalçın da istiyor. Atiba 1 yıl oynamak istiyor ve onunla anlaşmak kolay olur. 1 sene oynadıktan sonra 1 sene daha isteyebilir, futbolu seviyor. Atiba hiç bırakmayacak gibi geliyor bana, kendine çok iyi bakıyor."

"GÖKHAN VE CANER'LE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

"Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile görüştük; 'Düşünün, taşının, ekonominin durumu da ortada' dedik."

AYRINTILAR GELİYOR...