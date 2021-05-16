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Ahmet Nur Çebi: İmkan olursa 19 Mayıs'ta kutlamamızı yapacağız

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gelen şampiyonluğun ardından takım otelinde açıklamalarda bulundu. Çebi, Sergen Yalçın başta olmak üzere herkese teşekkür ederken “İmkan olursa 19 Mayıs’ta kutlamamızı yapmak istiyoruz” dedi

Ahmet Nur Çebi: İmkan olursa 19 Mayıs'ta kutlamamızı yapacağız

Göztepe deplasmanında 2-1 kazanan Beşiktaş şampiyonluğunu ilan ederken Başkan Ahmet Nur Çebi, takımın kamp yaptığı otelde açıklamalarda bulundu. Futbolcularla sahada görüştüğünü belirterek sözlerine başlayan Çebi, “Şimdi görüşmüyorum, dinlenmeleri gerekiyor, salı günü bir final maçı daha var. Sergen hoca başarının en büyük mimarlarından. Kendisini tebrik ediyorum. Futbolcular bu sezonu iyi oynayarak geçirdiler. Ümraniye’de emeği geçen çok kişi var. Hizmet edenler var. Onlara da teşekkür ediyorum. Sergen hocanın bütün ekibindeki hocalara teşekkür ediyorum. Her şeyden önce beraber olamadığımız taraftarımızın, inşallah önümüzdeki senelerde 3 tane daha 5 tane daha şampiyonluk yaşarız ve beraber kutlarız. Bu saatten sonra Türkiye Kupası’nı bırakmak istemeyiz. Futbol sahada oynanıyor, sürprizler olabilir ama onu da müzemize götürmek istiyoruz” dedi. Çebi, mevcut kadronun tamamıyla yola devam etmek istediğin ifade ederken, “Şampiyonluk kupamızı 19 Mayıs’ta almak istiyoruz ve yasaların müsaade ettiği çerçevede şampiyonluk kutlamasını yapmak istiyoruz. Federasyon başkanımızla konuşarak bu işi 19 Mayıs’ta 19.03’te yapmak istiyoruz” açıklamasını yaptı.

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