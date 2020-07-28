Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Anadolu Ajansı Spor Masası'na konuk oldu. Çebi'nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:

- 3. sıradan 3. sıraya çıkmak bir başarıdır ama şampiyon olamamak da bizim için mutsuzluk kaynağıdır.

- Sergen hoca istiyorsa ömrünü burada geçirsin, başarılı olacağına inanıyorum.

- Yönetim kurulu olarak 10 milyon lira bağışlamaya karar verdik, bunun 3-4 milyon lirasını ben vereceğim.

TRANSFER KONUSU

BURAK, GÖKHAN, CANER, ATİBA

- Prensip olarak Burak, Lille'e gitmek istedi. Teknik detaylar şu anda konuşuluyor, bittiğinde açıklayacağız. Caner ve Gökhan, oynamak istiyorlarsa ekonomik şartlarımız belli. O şartlarda geliyorlarsa mutlu oluruz. Kimse bizden uçuk kaçık transferler beklemesin. Net, açık söylüyorum. Sergen Hoca, Atiba'nın kalmasını istiyor. Erdal Torunoğulları yarın ya da öbür gün kendisiyle görüşecek. Umarım el sıkışırlar.

KÜME DÜŞME KALDIRILSIN

- Bu sezon Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılmasını istiyorum.

- Arkadaşlarımla çalışıyorum ve mutluyum. Kimi yönetici 500 bin, kimi 350 bin, kimi 1 milyon verdi. Ben de 3-4 milyon Euro verdim. Herkesin Beşiktaş için bir hissiyatı var. Neden ben yönetimi yenileyeyim?

- Kolumu kırdım, Kovid oldum ve dinlenemiyorum. Şimdi 100 Milyon TL lazım ve bunu bulmaya çalışacağız. 3-5 gün ve bir hafta çok önemli. Bulacağım her para şu an çok önemli, ben de elimden geleni yapacağım. Maddi ve manevi ne gerekirse yapacağım.

BİRİ 'ADAYIM' DERSE SEÇİME GİDERİM

- Eğer biri çıkıp, 'Ben adayım, sen kazayla geldin ve senden daha iyi Beşiktaş'ı yöneteceğim' derse, seçime giderim. Eski yönetimden bazıları sürekli troll hesaplar, sürekli toplantılar... Nedir derdiniz, beni indirmek mi? O zaman neden gittiniz?

- Biz keşke ikinci olabilseydik. Trabzonspor'un alacağı ceza ile Avrupa'ya giden bir takım olmayı Beşiktaş arzulayamaz! Beşiktaş çok farklı bir camia. Süleyman Seba, şampiyonluk uçağında başka takım futbolcusu var diye 'Sevinmeyin' diyen bir başkandı.

- 'Trabzonspor ile geliri paylaşın' demek komik! 'Daha önce ligler oynanmasın, Avrupa'ya biz gidelim, parayı getirelim ve paylaşalım' dedik. Ancak lig oynandı. Şimdi eğer biz Avrupa'ya gidersek, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğiz.

UEFA YANLIŞ YAPTI

- Yayıncı kuruluştan henüz ödeme alamadık. Yayıncı kuruluş önümüzdeki seneler için indirim istiyor ve gerekçesi pandemi. Biz de futbolculardan indirim istiyoruz ama 'Bize ne?' diyorlar. UEFA kural koyucu olmasına rağmen bu pandemi döneminde kural koymadı. UEFA yanlış yaptı, futbolcuları korudu ama kulüpleri düşünmedi.

- Galatasaray'da Onyekuru, Fenerbahçe'de Max Kruse, bizde de Victor Ruiz gitti. Pandemi dönemine kadar paralar ödendi. Ruiz'in yerinde olsam 'Pandemi döneminde paramı alamadım, pandemi diye bir şey yoktur, tanımıyorum' deseydi, doğruyu söylemiş olurdu. Elneny neden gitmedi çocuk? Mart, Nisan, Mayıs ödemesi yapamadık çünkü kasamıza giren para yok.

BEN YEDİM BABAM ÖDESİN

- Bağış kampanyasıyla, geçen senenin bonservislerini ödüyoruz. Ljajic'in 4,5 milyon Euro'luk, N'Koudou'nun 4 milyon Euro'luk bonservisi duruyor. Restoranlarda olur ya 'Ben yedim, babam ödesin' durum aynen öyle.

YAYINCI KURULUŞ TEPKİSİ

- Kendi imkanlarımız, TRT'miz var, birçok spor kanalımız var. Biz yapalım bu işi. Kulüpler Birliği olarak bir vakıf kuralım. TV kanallarının masraflarını verelim, kalan parayla biz geçinelim. Bu rekabeti yaratamazsak, her gelen indirim ister. Neden indirim istiyorlar, çünkü rakipsizler. 50-100 milyon Euro koyarız, şirketi kurarız ve gideriz TRT'ye 'Birlikte yapalım' deriz. Onlar masraflarını alır, biz de kalan parayı bölüşürüz. Yayıncı kuruluş rakibi olmadığı için sürekli 'İndirin' diyor.

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