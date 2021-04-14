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Ahmet Nur Çebi: “Mustafa Cengiz’e sordum ama cevap vermedi!”

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu’ndan istifa etmesiyle ilgili olarak, “Sebep olarak alınan kararları göstermiş. ‘Hangi kararlar sizi rahatsız etti’ dedim ama cevap vermedi. Biz karar almıyoruz, icraat yapıyoruz” dedi. Çebi, Türkiye’deki zeminlerle ilgili de gerekenin yapılacağını ifade etti

Ahmet Nur Çebi: “Mustafa Cengiz’e sordum ama cevap vermedi!”

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, bugün gerçekleşen sponsorluk anlaşması sırasında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Cenk Tosun’un Erzurum’da sakatlanmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Çebi, “Futbolcumuzun sağlığı bizim için önemli olan kısım. Bir taraftan da takım şampiyonluğa giderken böyle bir sakatlık yaşanması sıkıntılı bir durum ortaya koydu. Sahanın iyi bakılmamasından kaynaklı olması, bizi daha da üzmüştür. Körün gözüne parmak sokmak diye bir tabir vardır, biraz öyle oldu. BB Erzurumspor’un sahasında olması, diğer sahalarda olmayacağı anlamına gelmez. Kulüpler Birliği’nde bir sürü sorun varken, bir de üzerine bu eklendi. Beşiktaş Kulübü olarak biz bunu tam yapıyoruz. Stattan sorumlu arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Kulüplerin en önemli konularından birisi oldu. Hakemlerden şikayet ederken, sahalardan şikayet etmeyi bir kenara bırakırsak haksızlık olur. BB Erzurumspor’un bir gecesiyle ilgili yanlış anlaşılmalar oldu. Erzurumlular çok doğru bir tavırla bu geceyi ertelemeleri münasip gördüler. Bir hatadan dönüldü. Ama maalesef zeminin sulanması ve yumuşatılması hassasiyeti gösterilmedi. Bu konu Türkiye’nin genel bir durumudur ve Kulüpler Birliği Başkanı olarak bu konunun takipçisi olacağım. Takımlarımızda bu kadar pahalı ve önemli futbolcular koştururken, onların sakatlanmalarına sebebiyet verecek durumun ortadan kaldırılması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Keşke daha önce yapabilseydik bunları” ifadelerini kullandı.

“MUSTAFA CENGIZ’E SORDUM AMA CEVAP VERMEDİ”

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz’in Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği’nden istifa etmesi hakkında da konuşan Çebi, “Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi iken istifa etti. İstifa etme sebebi olarak da ‘Orada alınan kararlar’ demiştir. Ben kendisine ‘Hangi kararlar sizi rahatsız etti’ diye mesaj attım ama cevap vermedi. Çünkü alınan karar yok, icraat var. Spor yasası, MHK çalıştayları gibi konularda icraat yapıyoruz. Mustafa Cengiz Bey, her kulüp başkanının yaptığı gibi kaybedilen maçlardan sonra hakemlerden gördüklerini hissettikleri zararları ifade etmiştir. Bunu zaman zaman biz de yapıyoruz. Gerçekten hakemlerin hatalı yönettiği maçların ardından başkanların canlarının çok yandığını gördüm ve yaşadım. Ancak Mustafa Cengiz’e şunu söylemek istiyorum, sadece o değil, ondan daha fazla da biz mağduruz, mağdur olmaya da devam ediyoruz. Umarım bu mağduriyetler ortadan kalkar. Tüm kulüp başkanlarının maçların ardından hakemlere bir şey söylemediği günler nasip olsun” diyerek sözlerini tamamladı.

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