1 | 7

İlk evliliğini 23 yaşında ünlü oyuncu Hale Soygazi ile yapan Ahmet Özhan o günleri “Hale ile ‘Çocuğumu İstiyorum’ filmini çekerken tanıştık. İkimiz de 23 yaşındaydık. Bana ‘Sen bu kızın kıymetini bilmezsin’ dediler. Netice itibari ile ne o benim, ne de ben onun kıymetini bilmeden çocukça bir kavga dövüş bir müddet beraber olduk” diye anlattı.



