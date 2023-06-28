Ahmet San: Yılmaz Güney filmi için yüksek meblağ ödedik

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Yılmaz Güney'in de hayatının film olacağını Ahmet San'ın yönetim kurulu başkanı olduğu Midwood A.Ş'nin yapımcılığında ilk önce Habertürk, 7 Nisan'da duyurmuştu.

Eşi Fatoş Güney'in yazdığı 'Camları Kırın Kuşlar Kurtulsun' adlı kitaptan senaryolaştırılan filmde Yılmaz Güney'in başarı hikâyesi, sürgün yılları, hapse uzanan çalkantılı hayatı, cinayet işlemesi ve elbette hapishaneden kaçarak yurt dışına kaçması işlenecekti.

Fatoş Güney

İşlenecekti işlenmesine ama Fatoş Güney, filmden vazgeçerek Midwood A.Ş ile olan sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetti. Ayrıca filmin çekilmesini önleme amacıyla dava da açtı.

Fatoş Güney’in avukatı Bişar Abdi Alinak, yaptığı açıklamada şunları söyledi: Ahmet San ile şirketi, filmin çekilmeye devam edeceğini söyleyerek müvekkili zarara uğratan davranışlar sergilemiştir. Bu sebeple fesih sonuçlarını dikkate almayan Ahmet San’ın bu sonuçlara uymasının mahkeme kanalıyla sağlanmasını istiyoruz. Mahkemenizce filmin çekiminin başlandığına kanaat getirilmesi halinde, müvekkilin sahip olduğu ‘Camları Kırın Kuşlar Kurtulsun’ isimli eserle ilgili tecavüzün ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Filmin çekimlerinin durdurulmasını istiyoruz.

Ahmet San

Ahmet San, bu konuda şunları söyledi: Bugüne kadar büyük gizlilik içinde yürüttüğümüz filmin ön çalışmaları ile önemli bilgiler birkaç medya mecrasında yer alınca gün ışığına çıkmış oldu. Artık o saatten sonra bana o içeriği doğrulamaktan başka seçenek kalmamış oldu.

Daha önce yer alan haberlerdeki tüm bilgiler doğrudur. Av. Bişar Abdi Alınak tarafından kaleme aldığı bildirilen yazıyı hayretle okudum. Yönetim kurulu başkanı olduğum İstanbul Midwood A.Ş olarak Sayın Fatoş Güney’in söz konusu edilen kitabın film haklarını çok önceden aldık. Yazar olarak Fatoş Güney ve film şirketi olarak Güney Film ile bir taraftan İstanbul Midwood A.Ş, diğer 2 tarafı temsilen Fatoş Güney ile sözleşme imzaladık. Türkiye’de bu gibi eserlere ödenen rakamları aşağı – yukarı bildiğimden onlara göre yüksek sayılabilecek bir meblağı bu haklara yönelik telif bedeli olarak çok önceden hem de tamamını ödedik.

Tüm bu süreçlerde Fatoş Güney ve Güney Filmcilik vekili olduğu belirtilen sayın hukukçunun hiçbir dahli olmamıştı ve ben o süreçte o ismi hiç görmedim, duymadım. Kuvvetle muhtemel ne bu süreçleri ne de imzalanan sözleşmeyi biliyor.

Türk sinemasının efsane ismine layık dünya çapında ses getirecek muhteşem bir çalışmayı uzun bir süredir çok büyük titizlikle yürütürken böyle anlam veremediğim konulardan oluşacak polemiklere boğulmaya hiç niyetim yok.

Filmin çekimleri için telif hakları ücretinin 75 bin - 100 bin dolar olduğu konuşuluyor.

Ahmet San, ayrıca Güney Film'den filmin çekilmemesi için hiçbir resmi tebligat almadıklarını da söyledi. San, sözlerine şunları da ekledi; "Çalışmalar bir yıldır devam ediyor. Neredeyse yakında gala yerleri ve tarihleri bile belirlenecek. Bu sonbaharda Dubai ve Los Angeles'ta basına ve kamuoyuna gerekli tüm detayları o zaman açıklayacağız."