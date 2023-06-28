Ahmet San: Yılmaz Güney filmi için yüksek meblağ ödedik

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Magazin
ABONE OL

Ahmet San: Yılmaz Güney filmi için yüksek meblağ ödedik

Yılmaz Güney'in biyografik filminin çekimleri çıkmaza girdi. Fatoş Güney, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetti. Çekilmemesi için ayrıca dava da açtı. Filmin yapımcılığını üstlenen Midwood A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet San, konuyla ilgili olarak "Yüksek sayılabilecek bir meblağı telif bedeli olarak çok önceden hem de tamamını ödedik" şeklinde açıklama yaptı

Ahmet San: Yılmaz Güney filmi için yüksek meblağ ödedik
Sesli Dinle
0:00 / 0:00

Yılmaz Güney'in de hayatının film olacağını Ahmet San'ın yönetim kurulu başkanı olduğu Midwood A.Ş'nin yapımcılığında ilk önce Habertürk, 7 Nisan'da duyurmuştu.

Eşi Fatoş Güney'in yazdığı 'Camları Kırın Kuşlar Kurtulsun' adlı kitaptan senaryolaştırılan filmde Yılmaz Güney'in başarı hikâyesi, sürgün yılları, hapse uzanan çalkantılı hayatı, cinayet işlemesi ve elbette hapishaneden kaçarak yurt dışına kaçması işlenecekti.

Fatoş G&uuml;ney
Fatoş Güney

İşlenecekti işlenmesine ama Fatoş Güney, filmden vazgeçerek Midwood A.Ş ile olan sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetti. Ayrıca filmin çekilmesini önleme amacıyla dava da açtı.

Fatoş Güney’in avukatı Bişar Abdi Alinak, yaptığı açıklamada şunları söyledi: Ahmet San ile şirketi, filmin çekilmeye devam edeceğini söyleyerek müvekkili zarara uğratan davranışlar sergilemiştir. Bu sebeple fesih sonuçlarını dikkate almayan Ahmet San’ın bu sonuçlara uymasının mahkeme kanalıyla sağlanmasını istiyoruz. Mahkemenizce filmin çekiminin başlandığına kanaat getirilmesi halinde, müvekkilin sahip olduğu ‘Camları Kırın Kuşlar Kurtulsun’ isimli eserle ilgili tecavüzün ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Filmin çekimlerinin durdurulmasını istiyoruz.

Ahmet San
Ahmet San

Ahmet San, bu konuda şunları söyledi: Bugüne kadar büyük gizlilik içinde yürüttüğümüz filmin ön çalışmaları ile önemli bilgiler birkaç medya mecrasında yer alınca gün ışığına çıkmış oldu. Artık o saatten sonra bana o içeriği doğrulamaktan başka seçenek kalmamış oldu.

Daha önce yer alan haberlerdeki tüm bilgiler doğrudur. Av. Bişar Abdi Alınak tarafından kaleme aldığı bildirilen yazıyı hayretle okudum. Yönetim kurulu başkanı olduğum İstanbul Midwood A.Ş olarak Sayın Fatoş Güney’in söz konusu edilen kitabın film haklarını çok önceden aldık. Yazar olarak Fatoş Güney ve film şirketi olarak Güney Film ile bir taraftan İstanbul Midwood A.Ş, diğer 2 tarafı temsilen Fatoş Güney ile sözleşme imzaladık. Türkiye’de bu gibi eserlere ödenen rakamları aşağı – yukarı bildiğimden onlara göre yüksek sayılabilecek bir meblağı bu haklara yönelik telif bedeli olarak çok önceden hem de tamamını ödedik.

Tüm bu süreçlerde Fatoş Güney ve Güney Filmcilik vekili olduğu belirtilen sayın hukukçunun hiçbir dahli olmamıştı ve ben o süreçte o ismi hiç görmedim, duymadım. Kuvvetle muhtemel ne bu süreçleri ne de imzalanan sözleşmeyi biliyor.
Türk sinemasının efsane ismine layık dünya çapında ses getirecek muhteşem bir çalışmayı uzun bir süredir çok büyük titizlikle yürütürken böyle anlam veremediğim konulardan oluşacak polemiklere boğulmaya hiç niyetim yok.

Filmin çekimleri için telif hakları ücretinin 75 bin - 100 bin dolar olduğu konuşuluyor. 
Ahmet San, ayrıca Güney Film'den filmin çekilmemesi için hiçbir resmi tebligat almadıklarını da söyledi. San, sözlerine şunları da ekledi; "Çalışmalar bir yıldır devam ediyor. Neredeyse yakında gala yerleri ve tarihleri bile belirlenecek. Bu sonbaharda Dubai ve Los Angeles'ta basına ve kamuoyuna gerekli tüm detayları o zaman açıklayacağız."

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Burcu Özberk'ten bikinili pozlar: Tatiller hep güzeldir - Magazin
MAGAZİN "Tatiller hep güzeldir"
Teoman'dan bayram hatırası - Magazin haberleri
MAGAZİN Bayram hatırası
Sinema salonlarına bayram etkisi
MAGAZİN Bayram etkisiyle bir hayli azaldı
Mahir İpek: Aşk elzem değil - Magazin haberleri
MAGAZİN "Aşk elzem değil"
Ünlülerin Kurban Bayramı mesajları; Hülya Koçyiğit, Bedia Akartürk... - Magazin haberleri
MAGAZİN "Sevginin başrolde olduğu bir bayram diliyorum"
Tuvana Türkay ile Asuman Dabak tatilde - Magazin haberleri
MAGAZİN Sıkı dostlar tatilde!
Asya Kasap kuzeni Begüm Pehlivan ile Çeşme'de - Magazin haberleri
MAGAZİN Kuzenler tatilde
İstanbul için geçmişe dönme vakti
MAGAZİN İstanbul için geçmişe dönme vakti
Ünlü oyuncu Özgür Özberk'in darbedildiği görüntüler ortaya çıktı - Son dakika magazin haberleri
MAGAZİN Darp görüntüleri ortaya çıktı
Hadise tatilden döndü: 'Olay var' dediler geldik - Magazin haberleri
MAGAZİN 'Altın' Hadise'si

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.