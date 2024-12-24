Ahmet Selçuk İlkan, Ferdi Tayfur'un sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Şair ve şarkı sözü yazarı Ahmet Selçuk İlkan, geçtiğimiz günlerde sinüs ameliyatı olan ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'u hastanede ziyaret ederek son durumuyla ilgili bilgi verdi; "Hepimizin içini rahatlattı"
Muğla'daki tedavisinin ardından, doktorları ve ailesinin isteği üzerine ambulans uçakla Antalya'ya sevk edilen Ferdi Tayfur, Kulak Burun Boğaz doktorları tarafından yapılan sinüs ameliyatı sonrası hastanede gözetim altında tutuluyor.
Tayfur, birkaç gün önce doktoru ile sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamada, "Sayenizde iyiyim. Allah'ın izniyle. Bu kadar meşakkat çektim, her insanda olmaz. Allah sizden razı olsun. Teşekkür ederim. Ben çok iyiyim," diyerek doktorlarına ve kendisini iyileştirenlere teşekkür etmişti.
Tayfur'dan yeni bir haber geldi. Şair ve şarkı sözü yazarı Ahmet Selçuk İlkan, geçtiğimiz günlerde sinüs ameliyatı olan ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'u hastanede ziyaret etti. İlkan, sosyal medya hesabı üzerinden Tayfur'un sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
"HEPİMİZİN İÇİNİ RAHATLATTI"
Ahmet Selçuk İlkan, Tayfur'un son durumunu şu şekilde aktardı; "İki gündür Antalya'da sevgili Ferdi Tayfur'umuzun ziyaretindeydim… Biraz önce döndüm İstanbul'a. Onu son sinüs ameliyatından sonra çok daha sağlıklı ve moralli görmek hepimizin içini rahatlattı. Siz sevenlerinin ve tüm sanatçı dostlarımızın selam, sevgi ve en güzel sağlık dileklerini iletince çok mutlu oldu. O da hepinize şükran dolu sevgi ve selamlarını gönderdi.
Başta devlet büyüklerimizin ve çok kıymetli sanatçı dostlarımızın, bütün sevenlerinin yakın ilgisiyle moralinin çok daha iyi olduğunu şahit oldum. Son iki gün içinde Antalya Valisi Sayın Hulusi Şahin'in ve Antalya Emniyet Müdürü Sayın İlker Arsalan'ın ziyaretleriyle de çok mutlu olmuş. Sevgili yeğeni Nilüfer Gözalıcı ve kıymetli ablasının büyük özen ve titizliğiyle emin ellerde olması, hastanenin çok değerli hekimleri ve personelinin fedakarca ilgisiyle Allah'ın izniyle çok yakında çok daha sağlıklı haberler alacağımızı müjdelerim. Sizler de dualarınızı esirgemeyin sevgili dostlar."
Fotoğraflar: DHA, Instagram