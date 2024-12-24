Ahmet Selçuk İlkan, Ferdi Tayfur'un sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Başta devlet büyüklerimizin ve çok kıymetli sanatçı dostlarımızın, bütün sevenlerinin yakın ilgisiyle moralinin çok daha iyi olduğunu şahit oldum. Son iki gün içinde Antalya Valisi Sayın Hulusi Şahin'in ve Antalya Emniyet Müdürü Sayın İlker Arsalan'ın ziyaretleriyle de çok mutlu olmuş. Sevgili yeğeni Nilüfer Gözalıcı ve kıymetli ablasının büyük özen ve titizliğiyle emin ellerde olması, hastanenin çok değerli hekimleri ve personelinin fedakarca ilgisiyle Allah'ın izniyle çok yakında çok daha sağlıklı haberler alacağımızı müjdelerim. Sizler de dualarınızı esirgemeyin sevgili dostlar."

Fotoğraflar: DHA, Instagram