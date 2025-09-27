Habertürk
        Ahmet Ürkmezgil: Beşiktaş'ın en büyük ihtiyacı huzur ve birliktir

        Beşiktaş Divan Kurulu Başkan Adayı Ahmet Ürkmezgil, siyah-beyazlı kulübün dününü, bugününü ve yarınını birleştirme vizyonuyla yola çıktıklarını belirterek, "Kulübümüzün en büyük ihtiyacı huzur, güven ve birliktir." dedi.

        Giriş: 27.09.2025 - 10:40 Güncelleme: 27.09.2025 - 10:40
        "Beşiktaş'ın en büyük ihtiyacı huzur ve birliktir"
        Beşiktaş Divan Kurulu Başkan Adayı Ahmet Ürkmezgil, Ankara'da ikamet eden Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu üyeleriyle yemekli toplantıda bir araya geldi.

        Ömrünü Beşiktaş'a adamış, 7 yıl boyunca kulübe genel sekreter olarak hizmet etmiş, siyah-beyaz sevdalısı biri olarak divan kurulu başkan adayı olduğunu belirten Ürkmezgil, "Bu yola Beşiktaş'ın dününü, bugününü ve yarınını birleştirme vizyonuyla çıktık, biliyoruz ki kulübümüzün en büyük ihtiyacı huzur, güven ve birliktir. Artık kırgınlıkları bir kenara bırakma, kucaklaşma zamanıdır. İşte bu yüzden sloganımızı 'birlik divanı' olarak uygun gördük." diye konuştu.

        Tecrübeyi genç enerjiyle buluşturacaklarını dile getiren Ürkmezgil, "Farklı görüşleri ortak hedeflerde birleştireceğiz. Şeffaflık, saygı ve sorumluluk ilkeleriyle divanı geleceğe taşıyacağız." dedi.

        Ürkmezgil, projelerine ilişkin, "Divan lokali ve Süleyman Seba Müzesi, herkesin ortak isteğiydi, bunu hayata geçirmek benim hayalimdi. Yönetim kuruluyla imzaladığımız protokol, bu ihtiyacı karşılayacak. Seçimi kim kazanırsa kazansın lokal tüm divanın hizmetinde olacak. Divan üyelerinin kullanabileceği, Beşiktaş ile ilgili fikirlerin paylaşılabileceği, tartışılabileceği, geçmişin atmosferinde konuşabileceğimiz, bu fikirleri yönetime taşıyabileceğimiz bir yer olsun istedik." ifadelerini kullandı.

        Divan üyeleri ve yakınları için haftada iki gün divan lokalinde ücretsiz doktor muayenesi hizmeti vereceklerini de aktaran Ürkmezgil, şöyle konuştu:

        "Anlaşmasını yaptığımız özel bir hastane ile tüm Türkiye'de yüzde 20 indirim sağlayacağız. Beşiktaşlı avukatlarımızla iş birliği yaparak üyelerimize ücretsiz hukuki danışmanlık desteği vereceğiz. Divan kurulunun geçmişten günümüze değerli üyelerini kapsayan dijital arşiv ve müze oluşturacağız. Amacımız geçmişimizi korumak ve geleceğe aktarmaktır. Aktif bir divan iletişim hattı kuracağız, her üyemiz kolayca sesini duyurabilecek. Projelerimizi sürdürülebilir kılmak için özel komisyonlar oluşturuyoruz. Kalıcı kültürel miras oluşturulacak. Şeffaflık ve hızlı geri bildirim öncelikli olacak. Bizim tek derdimiz var, Beşiktaş'a yakışan güçlü bir divan oluşturmak. Bunu da sizlerin desteğiyle hep birlikte başaracağımıza yürekten inanıyorum."

