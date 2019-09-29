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HaberlerFutbol

Ahmet Ürkmezgil: Fikret Orman'ın telefonu kapalı bu aralar

Trabzonspor'a Süper Lig'in 6. haftasında 4-1 mağlup olan Beşiktaş'ta genel sekreter Ahmet Ürkmezgil mücadelenin ardından açıklamalar yaptı. Abdullah Avcı'yla görüşmediğini dile getiren Ürkmezgil, istifa kararı alan Fikret Orman'ın da bu sıralarda telefonunun kapalı olduğunu belirtti

Fikret Orman

Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, Trabzonspor'a 4-1 mağlup oldukları maçın ardından stadyum çıkışında basın mensuplarına açıklama yaptı.

Ahmet Ürkmezgil'in açıklamaları şöyle:

"Kötü bir yer, kötü bir sıralama. Bugün de maç çok kötü. Hiçbirimizin beklemediği, bizlerin aslında bu hafta motive olup da iyi bir netice alacağımızı umduğumuz maçtı. Futbolda bu tip şeyler oluyor. Biz de üzgünüz. Sizlerden kaçmamak için mikrofonların karşısına çıktım. Biz de şoka girdik. Söylenecek çok fazla bir şey yok."

"AVCI İLE MAÇTAN SONRA GÖRÜŞMEDİM"

" Abdullah Avcı ile maçtan sonra görüşmedim. Onun da ruh hali, en az benimki gibidir. Hafta içinde çok beraber olduk. Onun da maça çok motive olduğunu biliyorum. Çok inançlı geldi bu maça. Dolayısıyla, maçtan çıkalı yarım saat falan oldu. Görüşmenin bir anlamı yok. Sağlıklı olmaz zaten. Aynı benim şu an söylediğim veya söyleyeceklerim gibi. Hafta içinde başkanımız, yöneticileri toplayacaktır. Hele şu geceyi bir geçirelim. Ertesi günü görelim. Başkanımız ve yöneticilerimizle bir araya gelip bir değerlendirme yapalım."

"BAŞKANIN TELEFONLARI KAPALI ŞU ARALAR"

"Maçtan sonra Fikret Orman ile görüşmedim. Telefonları genelde kapalı şu aralar. Telefonla ulaşıp bir şekilde, "Ne yapacağız?" diyecek halimiz yok. Onun da ruh hali, bizimkisi gibidir."

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