        Ahsen Eroğlu, 'Rüya Gibi'yi anlattı - Magazin haberleri

        Ahsen Eroğlu, 'Rüya Gibi'yi anlattı

        SHOW TV'nin yeni dizisi 'Rüya Gibi'de 'Çiğdem' karakterine hayat veren Ahsen Eroğlu; "Dizinin izleyicileri şaşırtacağını düşünüyorum. Çünkü alışılagelmişin dışında bir türü var" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2025 - 13:03 Güncelleme: 25.11.2025 - 13:10
        "İzleyicileri şaşırtacak"
        SHOW TV’nin, yapımını TMC Film’in yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği, yeni dizisi 'Rüya Gibi'de 'Çiğdem' karakterine hayat veren güzel oyuncu Ahsen Eroğlu, rolünü anlattı.

        "ÇİDO’NUN KALBİNİN TEMİZLİĞİNİ ÇOK SEVİYORUM"

        Ahsen Eroğlu dizide; yetimhanede büyüyen, annesinin ölümünden babası 'Tarık’ı (Celil Nalçakan) ve onun ailesini sorumlu tutan, hayatta kalmak için suça karışmaktan çekinmeyen, kurnaz ve korkusuz biri olan 'Çido’yu (Çiğdem’i) canlandırıyor. Canlandırdığı karakterin özelliklerinden etkilendiğini söyleyen oyuncu Çido’yu şöyle anlattı: 'Çido' yetimhanede büyümüş genç bir kız, hayata karşı çok çetrefilli. Her şeyi halletmeye çalışan, almak istediğini alabilen bir yandan da kırılgan yönlerini insanlara karşı çok güzel gizleyebilen bir karakter. 'Çido’nun kalbinin temizliğini çok seviyorum.

        "RÜYA GİBİ' İZLEYENLERİ ŞAŞIRTACAK"

        Ahsen Eroğlu, merakla beklenen diziyi şu şekilde dile getirdi: 'Rüya Gibi’nin izleyicileri şaşırtacağını düşünüyorum. Çünkü alışılagelmişin dışında bir türü var. İzleyicileri özlediği, izlemek istediği türde komedisi var, aksiyonun da bolca olacağını düşünüyorum. Biraz gerilim, merak ve gizlilik gibi argümanlara da sahip olduğu için izleyenlerin merakla bir sonraki bölümü bekleyeceğini düşünüyorum.

        İstanbul’un kenar mahallesinde kuaförlük yaparken kendini lüks bir güzellik merkezinin sahibi olarak bulan 'Aydan’ın (Seda Bakan) gizemli patronu 'Emir ile (Uğur Güneş) çıktığı tehlikeli yolculuğu konu alan 'Rüya Gibi’nin başrollerinde; Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar yer alıyor.

        Senaryosunu; Emre Özdür, Hazar Kozice, İdil Ezgi Esen’in, yönetmenliğini; Selim Demirdelen’in yürüttüğü 'Rüya Gibi', çok yakında SHOW TV’de.

