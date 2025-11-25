Ahsen Eroğlu, 'Rüya Gibi'yi anlattı

SHOW TV’nin, yapımını TMC Film’in yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği, yeni dizisi 'Rüya Gibi'de 'Çiğdem' karakterine hayat veren güzel oyuncu Ahsen Eroğlu, rolünü anlattı.

"ÇİDO’NUN KALBİNİN TEMİZLİĞİNİ ÇOK SEVİYORUM"

Ahsen Eroğlu dizide; yetimhanede büyüyen, annesinin ölümünden babası 'Tarık’ı (Celil Nalçakan) ve onun ailesini sorumlu tutan, hayatta kalmak için suça karışmaktan çekinmeyen, kurnaz ve korkusuz biri olan 'Çido’yu (Çiğdem’i) canlandırıyor. Canlandırdığı karakterin özelliklerinden etkilendiğini söyleyen oyuncu Çido’yu şöyle anlattı: 'Çido' yetimhanede büyümüş genç bir kız, hayata karşı çok çetrefilli. Her şeyi halletmeye çalışan, almak istediğini alabilen bir yandan da kırılgan yönlerini insanlara karşı çok güzel gizleyebilen bir karakter. 'Çido’nun kalbinin temizliğini çok seviyorum.

"RÜYA GİBİ' İZLEYENLERİ ŞAŞIRTACAK"

Ahsen Eroğlu, merakla beklenen diziyi şu şekilde dile getirdi: 'Rüya Gibi’nin izleyicileri şaşırtacağını düşünüyorum. Çünkü alışılagelmişin dışında bir türü var. İzleyicileri özlediği, izlemek istediği türde komedisi var, aksiyonun da bolca olacağını düşünüyorum. Biraz gerilim, merak ve gizlilik gibi argümanlara da sahip olduğu için izleyenlerin merakla bir sonraki bölümü bekleyeceğini düşünüyorum.