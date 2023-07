Ahşena-Astakos yürüyüş yolu ağaç tünelleriyle ilgi çekiyor

Yürüyüş etkinliğinde görevli Samet Şentürken, 350-400 metrelik aralıklarla boyama yapılan parkurun üç etaptan oluştuğunu, genellikle toprak yoldan ilerlendiğini belirterek, "Ama bazı kısımlarda özellikle dere kenarına inildiği için tecrübe gerekebilir. İlk 15 kilometrelik kısmı var, doğayı seven herkesin katılıp rahatlıkla yürüyebileceği bir rota" dedi.

Neslihan Özcan da doğayla iç içe kalmaktan keyif aldığını ve bunun için hafta sonlarını değerlendirip doğa yürüyüşü yaptığını aktardı. Özcan, "Her tarafımız tamamen yeşil. 360 derece her taraftan yeşili görüyoruz. Gökyüzü masmavi. Bunları görmek, hele kamplarımızda gece yıldızları görmek, bunlar her hafta sonu bana nasip oluyor. Ekstra bir zamana gerek yok isteyen herkesin katılabileceği bir etkinlik" şeklinde konuştu.