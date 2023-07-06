Ahşena-Astakos yürüyüş yolu ağaç tünelleriyle ilgi çekiyor

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Yürüyüş etkinliğinde görevli Samet Şentürken, 350-400 metrelik aralıklarla boyama yapılan parkurun üç etaptan oluştuğunu, genellikle toprak yoldan ilerlendiğini belirterek, "Ama bazı kısımlarda özellikle dere kenarına inildiği için tecrübe gerekebilir. İlk 15 kilometrelik kısmı var, doğayı seven herkesin katılıp rahatlıkla yürüyebileceği bir rota" dedi.

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"TÜM STRESİMİZİ BURADA BIRAKIYORUZ" Hafta sonunu değerlendirmek için bu parkurda yürüyüşe katıldığını söyleyen Bülent Soyyiğit, iş hayatında yaşadıkları tüm stresi ve şehrin yükünü burada bırakıp geri döndüklerini anlattı. Soyyiğit, amaçlarının doğayla baş başa kalmak olduğunu vurgulayarak, "Kesinlikle tüm yorgunluğa değiyor. Oldukça yeşil ve benim katıldığım en iyi parkurlardan bir tanesi. Şehir havasıyla burayı karşılaştırmak mümkün değil. Keşke hep burada olabilsek. Herkese tavsiye ederim, kesinlikle katılmalısınız" diye konuştu.