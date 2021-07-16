Kızının otomobilini çöpe attı! 0:00 / 0:00

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ABD'nin Miami kentinde kızı Anjelik Calvin ile birlikte yaşamını sürdüren 65 yaşındaki oyuncu Ahu Tuğba, kızının otomobilinin bir türlü tamir ettiremeyince çileden çıktı. O anları Anjelik Calvin görüntüledi.

"KIZIMIN ARABASINI ÇÖPE ATTIRDILAR"

Videoda gergin olduğu görülen Ahu Tuğba, "Buradaki tamirci adı altında hiçbir şeyden anlamayan insanlar, bana en sonunda kızımın arabasını çöpe attırdı." ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncunun videosu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

KIZI ÖZEL HAREKAT POLİSİ OLDU

Ahu Tuğba 1991-2010 yılları arasında Amerikalı doktor Timmy Alejtani ile evlilik yaşamıştı.

Yurt dışında yaşamını sürdüren 28 yaşındaki Calvin, 2019 'da özel harekat polisi olmuştu.