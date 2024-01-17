Aile Arasında filminin konusu nedir? Aile Arasında oyuncuları kimler?
Aile Arasında filmi 17 Ocak Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini Ozan Açıktan'ın yaptığı, senaryosu Gülse Birsel tarafından kaleme alınan film 2018 yılında beyaz perdeye aktarılmıştır. Filmi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Aile Arasında filminin konusu ve oyuncu kadrosunu haberimizde derledik. İşte Aile Arasında filmine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
Aile Arasında filmi sinema perdesinin ardından televizyon erkanlarında izleyici karşısına çıkıyor. Başarılı oyuncu kadrosu ve ilgi çekici senaryosu ile Aile Arasında filmi komedi türünde kaleme alınmıştır. Peki, "Aile Arasında filminin konusu nedir? Aile Arasında oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte Aile Arasında filmi hakkında tüm detaylar...
AİLE ARASINDA OYUNCULARI KİM?
Engin Günaydın - Fikret "Fiko"
Demet Evgar - Solmaz
Erdal Özyağcılar - Haşmet Kurt
Devrim Yakut - Mükerrem Kurt
Fatih Artman - Emirhan Kurt
Şevket Çoruh - Necati "Neco" Balcılar
Gülse Birsel - Mihriban
Derya Karadaş - Leyla
Su Kutlu - Zeynep Balcılar
Ayta Sözeri - Behiye
Devin Özgür Çınar - Gülümser Kurt
Deniz Hamzaoğlu - Kahraman Kurt
Rıza Akın - Selahattin Aladağ
Arif Erkin Güzelbeyoğlu - Dede
Erdal Cindoruk - Ruhi
Ünal Yeter - Okan
AİLE ARASINDA KONUSU NE?
Fikret ile eşinin arası bozulmuş ve ayrılmışlardır ve Fikret, Solmaz ile tanışır. Solmaz'ın kızı Zeynep, ailesi hakkında yalan söylediği Adanalı erkek arkadaşı Emirhan ile evlenmek istemektedir. Fikret'e Solmaz'ın emniyet müdürü kocası rolünü yapması teklif edilir. Aile arasında yapılması düşünülen düğün, damadın ailesinin isteğiyle büyür. Fikret, hayatının rolünü canlandırmak durumunda kalır.