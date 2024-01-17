Aile Arasında filmi sinema perdesinin ardından televizyon erkanlarında izleyici karşısına çıkıyor. Başarılı oyuncu kadrosu ve ilgi çekici senaryosu ile Aile Arasında filmi komedi türünde kaleme alınmıştır. Peki, "Aile Arasında filminin konusu nedir? Aile Arasında oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte Aile Arasında filmi hakkında tüm detaylar...

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AİLE ARASINDA KONUSU NE?

Fikret ile eşinin arası bozulmuş ve ayrılmışlardır ve Fikret, Solmaz ile tanışır. Solmaz'ın kızı Zeynep, ailesi hakkında yalan söylediği Adanalı erkek arkadaşı Emirhan ile evlenmek istemektedir. Fikret'e Solmaz'ın emniyet müdürü kocası rolünü yapması teklif edilir. Aile arasında yapılması düşünülen düğün, damadın ailesinin isteğiyle büyür. Fikret, hayatının rolünü canlandırmak durumunda kalır.