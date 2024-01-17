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        Haberler Magazin Aile Arasında filminin konusu nedir? Aile Arasında oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

        Aile Arasında filminin konusu nedir? Aile Arasında oyuncuları kimler?

        Aile Arasında filmi 17 Ocak Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini Ozan Açıktan'ın yaptığı, senaryosu Gülse Birsel tarafından kaleme alınan film 2018 yılında beyaz perdeye aktarılmıştır. Filmi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Aile Arasında filminin konusu ve oyuncu kadrosunu haberimizde derledik. İşte Aile Arasında filmine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2024 - 19:19 Güncelleme: 17.01.2024 - 19:19
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        Aile Arasında filmi sinema perdesinin ardından televizyon erkanlarında izleyici karşısına çıkıyor. Başarılı oyuncu kadrosu ve ilgi çekici senaryosu ile Aile Arasında filmi komedi türünde kaleme alınmıştır. Peki, "Aile Arasında filminin konusu nedir? Aile Arasında oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte Aile Arasında filmi hakkında tüm detaylar...

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        AİLE ARASINDA OYUNCULARI KİM?

        Engin Günaydın - Fikret "Fiko"
        Demet Evgar - Solmaz
        Erdal Özyağcılar - Haşmet Kurt
        Devrim Yakut - Mükerrem Kurt
        Fatih Artman - Emirhan Kurt
        Şevket Çoruh - Necati "Neco" Balcılar
        Gülse Birsel - Mihriban
        Derya Karadaş - Leyla
        Su Kutlu - Zeynep Balcılar
        Ayta Sözeri - Behiye
        Devin Özgür Çınar - Gülümser Kurt
        Deniz Hamzaoğlu - Kahraman Kurt
        Rıza Akın - Selahattin Aladağ
        Arif Erkin Güzelbeyoğlu - Dede
        Erdal Cindoruk - Ruhi
        Ünal Yeter - Okan

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        AİLE ARASINDA KONUSU NE?

        Fikret ile eşinin arası bozulmuş ve ayrılmışlardır ve Fikret, Solmaz ile tanışır. Solmaz'ın kızı Zeynep, ailesi hakkında yalan söylediği Adanalı erkek arkadaşı Emirhan ile evlenmek istemektedir. Fikret'e Solmaz'ın emniyet müdürü kocası rolünü yapması teklif edilir. Aile arasında yapılması düşünülen düğün, damadın ailesinin isteğiyle büyür. Fikret, hayatının rolünü canlandırmak durumunda kalır.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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