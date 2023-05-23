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SHOW TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı ‘Aile’nin bu akşam ekrana gelecek heyecan ve aksiyon dolu yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Yaşananların ardından büyük bir öfkeyle 'Aslan’ın yanına gelen 'Hülya’nın sert sözleri gerilimi giderek yükseltiyor.

‘Aile’nin yeni bölümünden yayınlanan ön izleme sahnesinde 'Aslan’ın, “Biz ya aile olacağız ya da paramparça olacağız!” sözleri dikkat çekerken, 'Hülya’nın büyük bir öfkeyle 'Aslan’ın karşısına çıktığı görülüyor. Öfkesi gözlerinden okunan 'Hülya', her şeyin sorumlusu olarak gördüğü 'Aslan’ı ailesini düşürdüğü durumdan dolayı suçluyor. 'Devin', ikilinin kavgasını uzaktan izlerken, buz gibi gözlerle annesine bakan 'Aslan’ın vereceği tepki şimdiden büyük merak konusu oluyor.

Ön izleme sahnesi bu akşam ‘Aile’nin heyecan dolu yeni bölümünün geldiğinin sinyallerini veriyor. Özgün senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı ‘Aile’de Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

‘Aile’, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de...