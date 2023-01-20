Aile Destek Paketi başvuru ve ödeme tarihleri

Aile Destek Programı kapsamında yapılan ödemeler için gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Asgari ücret zammıyla birlikte Aile Destek Programı kapsamında belirli tutarlarda yapılan ödemenin zam alıp almadığı araştırılırken "2023 Ocak Aile Destek Paketi ücretleri ne zaman yatacak, başvuruları nasıl yapılır?" İşte Aile Destek Paketi başvuru sayfası ve konuyla ilgili güncel gelişmeler...