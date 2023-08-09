Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman hesaplara geçer? 2023 Aile Destek Programı Ağustos ayı ödeme tarihleri açıklandı mı?

Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman hesaplara geçer? 2023 Aile Destek Programı Ağustos ayı ödeme tarihleri açıklandı mı?

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Normal şartlar altında Temmuz ayı itibarıyla sona erecek olan Aile Destek ödemelerininn devam ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." ifadeleri ile netlik kazandı. Peki, Aile Destek Paketi ağustos ayı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte merak edilenler...