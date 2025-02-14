Aile Destek ödemesi uzatıldı mı, son durum nedir?
Türkiye'de dar gelirli ailelere maddi destek sağlamak amacıyla yürütülen Aile Destek Programı, Aralık 2024 itibarıyla sona erdi. Ancak, programın 2025 yılında devam edip etmeyeceği konusunda araştırmalar sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce yaptığı açıklamalar doğrultusunda geçtiğimiz yılın sonuna kadar uzatılan destek ödemelerinin yeni yılda süreceğine dair bir duyuru sorgulanıyor. Peki, Aile Destek ödemesi uzatıldı mı, son durum nedir? İşte detaylar...
Ekonomik zorluklarla mücadele eden ailelere yönelik sunulan Aile Destek Paketi ödemeleri, geçtiğimiz yılın son ayında tamamlandı. 850 ila 1250 TL arasında değişen bu yardımların 2025 yılında devam edip etmeyeceği ise büyük bir merak konusu. Hak sahipleri Aralık 2024’e kadar uzatıldığı bilinen programın geleceğiyle ilgili yeni bir destek paketinin devreye girip girmeyeceğini araştırıyor. Peki, Aile Destek ödemeleri 2025'te de sürecek mi, yoksa sona mı erdi? İşte güncel bilgiler ve detaylar..
AİLE DESTEK PROGRAMI NE ZAMAN BİTİYOR?
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile Destek Programı'nın süreli olması nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasına gerek olmadan otomatik sonlandığını bildirdi.
Yapılan açıklamada; " Program süreli olduğu için Bakan imzasına gerek olmadan otomatik olarak sonlanmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruri hale gelmiştir.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Aile Destek Programı, 2022 yılı Haziran ayında geçici süreli olarak başlatılan ve öngörülen sürede doğal olarak sona eren bir programdır. Hazine ve Maliye Bakanımızın programın sonlandırılmasına yönelik herhangi bir talimatı bulunmamaktadır. Bu çerçevede basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.
2025 yılı bütçemiz kuşatıcı sosyal destek sistemine kaynak aktaran ve toplumun her kesimini gözeten bir bütçedir.
Engelli kardeşlerimizden 65 yaş üstü büyüklerimize, sosyal güvencesi olmayanlardan aile birliğini korumaya ve dar gelirli aileleri desteklemeye kadar geniş bir perspektifle sosyal yardımlarımızı sürdürüyoruz.
2025 yılında sosyal yardım harcamaları için ayırdığımız kaynağı 651 milyar TL’ye çıkardık. 2002’de milli gelirin yüzde 0,4’ü olan sosyal yardım harcamalarını 2025 yılında yüzde 1,1’e yükselttik.
Son dönemde, teyit edilmeden, kamuoyunda algı oluşturma amacıyla bilinçli bir şekilde yayılan bu tür haberlere itibar edilmemesi ve vatandaşlarımızın bu tür kasıtlı ve yanıltıcı haberlere karşı daha dikkatli olması büyük önem taşımaktadır. Kamuoyunu bu tür asılsız haberler karşısında duyarlı ve dikkatli olmaya da davet ediyoruz." denildi.