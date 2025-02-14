Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Aile Destek Paketi uzatıldı mı? Aile destek ödemesi bitti mi, bu sene devam edecek mi, son durum nedir?

        Aile Destek ödemesi uzatıldı mı, son durum nedir?

        Türkiye'de dar gelirli ailelere maddi destek sağlamak amacıyla yürütülen Aile Destek Programı, Aralık 2024 itibarıyla sona erdi. Ancak, programın 2025 yılında devam edip etmeyeceği konusunda araştırmalar sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce yaptığı açıklamalar doğrultusunda geçtiğimiz yılın sonuna kadar uzatılan destek ödemelerinin yeni yılda süreceğine dair bir duyuru sorgulanıyor. Peki, Aile Destek ödemesi uzatıldı mı, son durum nedir? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2025 - 00:37 Güncelleme: 14.02.2025 - 00:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ekonomik zorluklarla mücadele eden ailelere yönelik sunulan Aile Destek Paketi ödemeleri, geçtiğimiz yılın son ayında tamamlandı. 850 ila 1250 TL arasında değişen bu yardımların 2025 yılında devam edip etmeyeceği ise büyük bir merak konusu. Hak sahipleri Aralık 2024’e kadar uzatıldığı bilinen programın geleceğiyle ilgili yeni bir destek paketinin devreye girip girmeyeceğini araştırıyor. Peki, Aile Destek ödemeleri 2025'te de sürecek mi, yoksa sona mı erdi? İşte güncel bilgiler ve detaylar..

        2

        AİLE DESTEK PROGRAMI NE ZAMAN BİTİYOR?

        Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile Destek Programı'nın süreli olması nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasına gerek olmadan otomatik sonlandığını bildirdi.

        3

        Yapılan açıklamada; " Program süreli olduğu için Bakan imzasına gerek olmadan otomatik olarak sonlanmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruri hale gelmiştir.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Aile Destek Programı, 2022 yılı Haziran ayında geçici süreli olarak başlatılan ve öngörülen sürede doğal olarak sona eren bir programdır. Hazine ve Maliye Bakanımızın programın sonlandırılmasına yönelik herhangi bir talimatı bulunmamaktadır. Bu çerçevede basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

        4

        2025 yılı bütçemiz kuşatıcı sosyal destek sistemine kaynak aktaran ve toplumun her kesimini gözeten bir bütçedir.

        Engelli kardeşlerimizden 65 yaş üstü büyüklerimize, sosyal güvencesi olmayanlardan aile birliğini korumaya ve dar gelirli aileleri desteklemeye kadar geniş bir perspektifle sosyal yardımlarımızı sürdürüyoruz.

        2025 yılında sosyal yardım harcamaları için ayırdığımız kaynağı 651 milyar TL’ye çıkardık. 2002’de milli gelirin yüzde 0,4’ü olan sosyal yardım harcamalarını 2025 yılında yüzde 1,1’e yükselttik.

        Son dönemde, teyit edilmeden, kamuoyunda algı oluşturma amacıyla bilinçli bir şekilde yayılan bu tür haberlere itibar edilmemesi ve vatandaşlarımızın bu tür kasıtlı ve yanıltıcı haberlere karşı daha dikkatli olması büyük önem taşımaktadır. Kamuoyunu bu tür asılsız haberler karşısında duyarlı ve dikkatli olmaya da davet ediyoruz." denildi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ameliyat pazarlığı yapan birime durdurma
        Ameliyat pazarlığı yapan birime durdurma
        Belediyelere terör soruşturması: 10 tutuklama
        Belediyelere terör soruşturması: 10 tutuklama
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
        Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
        OpenAI kurucusu: Elon Musk mutlu biri değil
        OpenAI kurucusu: Elon Musk mutlu biri değil
        Fenerbahçe tur kapısını araladı!
        Fenerbahçe tur kapısını araladı!
        Trump: Ukrayna da barış masasında olacak
        Trump: Ukrayna da barış masasında olacak
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        PFDK’dan Adana Demirspor kararı!
        PFDK’dan Adana Demirspor kararı!
        USS Harry S. Truman ticari gemiyle çarpıştı
        USS Harry S. Truman ticari gemiyle çarpıştı
        İtalyan gazeteciler HT Spor'a anlattı!
        İtalyan gazeteciler HT Spor'a anlattı!
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Cep telefonu kavgası
        Cep telefonu kavgası
        Zelenskiy: Putin yakında ölür
        Zelenskiy: Putin yakında ölür
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze, Gazzelilerindir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze, Gazzelilerindir
        Taciz davası düştü
        Taciz davası düştü
        Bahçeli: Gazze toprağı emlak değildir
        Bahçeli: Gazze toprağı emlak değildir
        Bakan Tunç'tan TÜSİAD'a tepki
        Bakan Tunç'tan TÜSİAD'a tepki
        Üç gündür aranan Kemal'in cansız bedeni bulundu!
        Üç gündür aranan Kemal'in cansız bedeni bulundu!
        Gayrimenkulde korkulan olmadı!
        Gayrimenkulde korkulan olmadı!