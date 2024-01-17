Haberler Ekonomi Merak Edilenler Aile destek programı ödemelerine zam geldi mi? 2024 Aile Destek Paketi ocak ödemeleri yattı mı? - Merak Edilenler Haberleri

Aile destek ödemelerine zam mı geldi ve ödemeler ne zaman yatacak? Aile Destek Paketi ödemeleri gündemdeki yerini aldı. Ödemeler kapsamında sosyal yardımın ne kadar olduğu 2024 yılında geçerli olacak asgari ücret zammının yüzde 49 olarak açıklanmasıyla merak ediliyor. Peki, Aile Destek Yardımı ne kadar oldu ve ne zaman yatacak? İşte ocak ayı Aile Destek Paketi yardım ödemeleri hakkında merak edilen bilgiler... Habertürk Giriş: 17.01.2024 - 19:15 Güncelleme: 17.01.2024 - 19:15 facebook

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "2024 yılında asgari ücret yüzde 49 artışla net 17 bin 2 Türk lirası olarak uygulanacaktır." açıklamları ardından zamlar netlik kazandı. Asgari ücrete yapılan zam sonrasında "Aile Destek Programı ödemelerine zam geldi mi, ne kadar oldu?" sorularının yanıtları aranıyor. Aile Destek Paketi ödemelerine ilişkin güncel bilgileri haberimizde derledik. İşte detaylar...

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AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİNE ZAM GELDİ Mİ? Bakanlık ödeme tutarını geçtiğimiz yıl 850 TL-1250 TL olarak güncellemişti. 2024 yılı Aile Destek Paketi ödemeleri için henüz bir açıklama gelmedi. Sosyal yardım parasına zam açıklaması geldiği takdirde haberlerimizde yer vereceğiz.