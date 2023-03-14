Ay Yapım’ın Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’yı uzun zaman sonra Show TV ekranlarında seyircisi ile buluşturan yeni özgün dizisi ‘Aile’nin 2. bölümü için geri sayım başlamış durumda. İşte, merakla beklenen yeni bölüm öncesi dizinin konusu, oyuncuları ve yönetmeni ile ilgili ayrıntılar...