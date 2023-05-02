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Aile dizisinin Cihan Soykan'ının eski aşkı bakın kim çıktı! Meğer ünlü oyuncuyla sevgiliymiş!

Salı akşamları SHOW TV ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni dizi Aile'de Cihan Soykan karakterini canlandıran usta oyuncu Nejat İşler, eski aşkıyla merak uyandırdı. İşler, meğer bir süre önce tanınan oyuncu ile birlikteymiş!

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  • Aile dizisinin Cihan Soykan'ının eski aşkı bakın kim çıktı! Meğer ünlü oyuncuyla sevgiliymiş!

    Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Yüsra Geyik, Canan Ergüder gibi isimlerin yer aldığı Aile dizisinde Cihan karakterini canlandıran başarılı oyuncu Nejat İşler özel hayatıyla gündem oldu.
  • Aile dizisinin Cihan Soykan'ının eski aşkı bakın kim çıktı! Meğer ünlü oyuncuyla sevgiliymiş!

    Soykan Ailesi'nin en büyük oğlu olan ve Yusuf Soykan'ın ölümünden sonra aileden kopmak zorunda kalarak, karanlık bir adama dönüşen Cihan Soykan karakterini canlandıran Nejat İşler'in eski aşkı meğer herkesin tanıdığı ünlü oyuncuymuş.
  • Aile dizisinin Cihan Soykan'ının eski aşkı bakın kim çıktı! Meğer ünlü oyuncuyla sevgiliymiş!

    28 Şubat 1972 yılında İstanbul'un Eyüp semtinde bir işçi ailesinde doğan Nejat İşler, 2009 yılında Fi dizisinde rol alan ünlü oyuncuyla aşk yaşamış.
  • Aile dizisinin Cihan Soykan'ının eski aşkı bakın kim çıktı! Meğer ünlü oyuncuyla sevgiliymiş!

    1995 yılında Mimar Sinan Üniversitesinin devlet konservatuar bölümünden mezun olan başarılı oyuncu Nejat İşler, 2009 - 2010 yılları arasında Berrak Tüzünataç ile aşk yaşamış.
  • Aile dizisinin Cihan Soykan'ının eski aşkı bakın kim çıktı! Meğer ünlü oyuncuyla sevgiliymiş!

    Berrak Tüzünataç ile bir yıl birlikte olan Nejat İşler, iddialara göre sık sık kavga ve kıskançlık krizi nedeniyle ilişkisini sonlandırmıştı.
  • Aile dizisinin Cihan Soykan'ının eski aşkı bakın kim çıktı! Meğer ünlü oyuncuyla sevgiliymiş!

    İşte Nejat İşler ve eski aşkı Berrak Tüzünataç...
  • Aile dizisinin Cihan Soykan'ının eski aşkı bakın kim çıktı! Meğer ünlü oyuncuyla sevgiliymiş!
  • Aile dizisinin Cihan Soykan'ının eski aşkı bakın kim çıktı! Meğer ünlü oyuncuyla sevgiliymiş!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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