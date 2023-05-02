Soykan Ailesi'nin en büyük oğlu olan ve Yusuf Soykan'ın ölümünden sonra aileden kopmak zorunda kalarak, karanlık bir adama dönüşen Cihan Soykan karakterini canlandıran Nejat İşler'in eski aşkı meğer herkesin tanıdığı ünlü oyuncuymuş.