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Aile dizisinin Leyla Soykan’ı herkesi şaşırttı! Canan Ergüder’in eşi bakın kimmiş!

Salı akşamları SHOW TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ'un olduğu Aile dizisinde Leyla Soykan karakterini canlandıran Canan Ergüder, başarılı kariyerinin yanında özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Ünlü oyuncunun eşini görenler gözlerine inanamıyor. İşte Canan Ergüder ve eşi...

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  • Aile dizisinin Leyla Soykan’ı herkesi şaşırttı! Canan Ergüder’in eşi bakın kimmiş!

    SHOW TV ekranlarının reyting rekortmeni dizilerinden Aile'de Leyla Soykan karakterini canlandıran başarılı oyuncu Canan Ergüder, kariyerinin yanında özel hayatıyla da merak uyandırıyor. Güzel ismin 2017 yılından beri evli olduğu eşi de Türkiye'nin sevilen oyuncularından biri!
  • Aile dizisinin Leyla Soykan’ı herkesi şaşırttı! Canan Ergüder’in eşi bakın kimmiş!

    Sosyal medyanın ilgiyle takip ettiği isimlerden biri olan Canan Ergüder, geçtiğimiz nisan ayında meme kanserine yakalandığını açıklamıştı.
  • Aile dizisinin Leyla Soykan’ı herkesi şaşırttı! Canan Ergüder’in eşi bakın kimmiş!

    Uzun bir süre kemoterapi gören ve tedavisi sayesinde sağlığına kavuşan Canan Ergüder, şimdilerde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrol olduğu Aile dizisinde Leyla Soykan karakterine hayat veriyor.
  • Aile dizisinin Leyla Soykan’ı herkesi şaşırttı! Canan Ergüder’in eşi bakın kimmiş!

    Kanser tedavisini tamamlayan ve ekranlara geri dönen Canan Ergüder, zor günleri oyuncu eşi Kenan Ece'nin desteğiyle atlatmıştı. Güllerin Savaşı adlı dizi setinde tanışan ve 2017 yılında evlenen ikilinin Demir Ece adında bir evlatları bulunuyor.
  • Aile dizisinin Leyla Soykan’ı herkesi şaşırttı! Canan Ergüder’in eşi bakın kimmiş!

    İşte Canan Ergüder ve eşi Kenan Ece...
  • Aile dizisinin Leyla Soykan’ı herkesi şaşırttı! Canan Ergüder’in eşi bakın kimmiş!
  • Aile dizisinin Leyla Soykan’ı herkesi şaşırttı! Canan Ergüder’in eşi bakın kimmiş!
  • Aile dizisinin Leyla Soykan’ı herkesi şaşırttı! Canan Ergüder’in eşi bakın kimmiş!
  • Aile dizisinin Leyla Soykan’ı herkesi şaşırttı! Canan Ergüder’in eşi bakın kimmiş!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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