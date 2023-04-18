SHOW TV ekranlarının reyting rekortmeni dizilerinden Aile'de Leyla Soykan karakterini canlandıran başarılı oyuncu Canan Ergüder, kariyerinin yanında özel hayatıyla da merak uyandırıyor. Güzel ismin 2017 yılından beri evli olduğu eşi de Türkiye'nin sevilen oyuncularından biri!