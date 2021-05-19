Aile Hükümeti filmi oyuncuları kimler? Aile Hükümeti konusu nedir? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Elaldı köyüne atanan Salih öğretmenin başına gelen olayları konu alan Aile Hükümeti filmiyle ilgili ayrıntılar haberimizde...

AİLE HÜKÜMETİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Salih, Elaldı köyüne atanan genç bir öğretmendir. Köydeki yeni hayatına alışmaya çalışan Salih, köyün güzeller güzeli kızı Zeynep’e aşık olur. Onun en büyük korkusu, akraba evliliklerinin sık görüldüğü köyde, Zeynep'in de evlendirilimesidir. Bu soruna bir çözüm bulmaya çalışan Salih, Aile Bakanlığı'na dilekçe yazar. Salih'in yazdığı dilekçeler sonrası harekete geçen bakanlık, köydeki aile hayatının düzene sokulabilmesi, yaşanan sorunların çözülebilmesi için bir proje hazırlar. Projeye göre, herkes resmi nikah kıyacak ve akrabası ile evlenmeyenler, oturdukları evlerin ve işledikleri tarlaların tapularını almaya hak kazanacaktır. Bunun ardından evlenmeleri uygun olanları listelemeye başlayan Salih, beklemediği bir sonuç ile karşılaşır. Listeye göre insanlar sevdiklerinden ayrı düşüp, başkalarıyla eşleşince işler karışık bir hal alır.



AİLE HÜKÜMETİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Alper Saldıran

Aslıhan Malbora

Nail Kırmızıgül

AİLE HÜKÜMETİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri Çanakkale'nin Assos'ta gerçekleşti.