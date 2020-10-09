"Bu saatte burada ne işiniz var?"

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Başrollerini Alper Saldıran, Mehmet Yıldırım, Aslıhan Malbora ve Nail Kırmızıgül'ün paylaştığı 'Aile Hükümeti' filminin galası önceki akşam gerçekleşti. 'Pandemi döneminin ilk galası' olma unvanını taşıyan filmde tüm tedbirler alındı.

Davetliler HES kodu sorgulanarak salona alınırken, maske ve mesafe kurallarına da uyuldu. 9 Ekim'de vizyona girecek olan filmin gala töreninde kahkaha tufanı yaşandı.

Filmin yapımcısı ve aynı zamanda oyuncusu olan Mehmet Yıldırım, "100 kişilik salonlara 50 kişinin üstünde kimse alınmayacak. Sosyal mesafe ve alınan önlemlerle emin olun ki sinema salonlarımız eskisinden da güvenli hal aldı. Tüm sinemaseverleri filmimizi izlemeye bekliyoruz" açıklamasını yaptı.