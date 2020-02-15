2001 yapımı Vizontele ile sinemaya adım atan BKM, ilk filmiyle çok büyük bir başarı yakalamış; Vizontele 3 milyon seyirci sayısını geçen ilk yapım olarak rekor kırmıştı. 2000'li yılların ilk on yıllık diliminde arka arkaya seyirciyle buluşturduğu Vizontele Tuuba, G.O.R.A., Organize İşler, Hokkabaz gibi filmlerle bu başarısını perçinleyen BKM'nin, üretkenlikte bir sonraki seviyeye geçişi ise 2010'lu yıllarda gerçekleşti. Yine bu dönemde Eyyvah Eyvah 2, Kelebeğin Rüyası, Düğün Dernek, Aile Arasında, Yol Arkadaşım, Deliha gibi gişeye damga vuran yapımlara imza atan BKM, ülke sinemasının lokomotiflerinden biri olarak girdiği 2020'li yılların henüz başında ise önemli bir mihenk taşını geride bıraktı.

BKM, film başına ortalama 1 milyon 632 bin 405 seyirciye ulaşarak büyük bir başarıya imza attı.

Tiyatrodan performans sanatlarına müzikten sinemaya birçok kültür sanat alanında projeler üretmeye devam eden BKM, önümüzdeki günlerde yedinci sanatta ortaya koyduğu yapıtlarla önemli bir eşiği geride bırakmış olacak. 2001 yılından itibaren toplamda 61 filmin yapımcılığını gerçekleştiren BKM, 21 Şubat'ta gösterime girecek olan 62. filmi İbrahim Büyükak imzalı Bayi Toplantısı ile birlikte, tüm filmleriyle gişede toplamda 100 milyon seyirci barajını aşmış olacak. Filmleri şu ana kadar 99 milyon 576 bin 683 seyirci tarafından izlenen BKM, film başına ortalama 1 milyon 632 bin 405 seyirciye ulaşarak önemli bir başarıya imza attı.

100 milyon seyirciye ulaşacağı 62 filmin dışında; Ayas, 8 Saniye, Deli Dumrul, Salur Kazan: Zoraki Kahraman, Silsile ve Gişe Memuru gibi yapımlarda da ortak yapımcı olarak yer alan BKM, Yılmaz Erdoğan'ın aynı isimli ünlü oyunundan uyarlanan ve 17 Ekim'de gösterime girmesi planlanan Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü? filmi başta olmak üzere pek çok yeni projeyle 2020-2021 sinema sezonuna hazırlanıyor.

Toplamda 100 milyon seyirciyi aşacak BKM'nin tüm filmlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

1- Vizontele - 3.308.120 seyirci

2- Vizontele Tuuba - 2.894.802 seyirci

3- G.O.R.A. - 4.001.711 seyirci

4- Organize İşler - 2.618.244 seyirci

5- Hokkabaz - 1.710.212 seyirci

6- Beynelmilel - 431.696 seyirci

7- Neşeli Hayat - 1.125.601 seyirci

8- Eyyvah Eyvah - 2.459.815 seyirci

9- Çok Filim Hareketler Bunlar - 1.141.844 seyirci

10- Eyyvah Eyvah 2 - 3.947.988 seyirci

11- Çınar Ağacı - 325.511 seyirci

12- Kurtuluş Son Durak - 583.880 seyirci

13- Berlin Kaplanı - 1.983.077 seyirci

14- Sen Kimsin? - 1.592.471 seyirci

15- Hükümet Kadın - 1.401.665 seyirci

16- Kelebeğin Rüyası - 2.167.456 seyirci

17- Hükümet Kadın 2 - 1.530.071 seyirci

18- Düğün Dernek - 6.980.070 seyirci

19- Patron Mutlu Son İstiyor - 1.415.960 seyirci

20- Eyyvah Eyvah 3 - 3.414.212 seyirci

21- İncir Reçeli 2 - 1.378.517 seyirci

22- Deliha - 1.596.119 seyirci

23- Bana Masal Anlatma - 1.576.979 seyirci

24- Kocan Kadar Konuş - 1.930.677 seyirci

25- Niyazi Gül Dörtnala - 994.016 seyirci

26- Kara Bela - 892.643 seyirci

27- Hayat Öpücüğü - 218.521 seyirci

28- Düğün Dernek 2: Sünnet - 6.073.364 seyirci

29- Kocan Kadar Konuş: Diriliş - 1.332.907 seyirci

30- Dedemin Fişi - 2.015.665 seyirci

31- Annemin Yarası - 414.547 seyirci

32- Küçük Esnaf - 832.050 seyirci

33- El Değmemiş Aşk - 305.695 seyirci

34- Bir Baba Hindu - 769.260 seyirci

35- Ekşi Elmalar - 1.237.921 seyirci

36- Görümce - 1.914.199 seyirci

37- Olanlar Oldu - 1.811.081 seyirci

38- Fırıldak Ailesi - 314.939 seyirci

39- İstanbul Kırmızısı - 504.765 seyirci

40- Tatlım Tatlım - 726.990 seyirci

41- Kolonya Cumhuriyeti - 1.114.318 seyirci

42- Yol Arkadaşım - 2.060.866 seyirci

43- Sen Kiminle Dans Ediyorsun? - 389.595 seyirci

44- Aile Arasında - 5.289.051 seyirci

45- Acı Tatlı Ekşi - 622.674 seyirci

46- Deliha 2 - 2.106.154 seyirci

47- Cebimdeki Yabancı - 846.833 seyirci

48- Düğüm Salonu - 177.170 seyirci

49- Bizim Köyün Şarkısı - 799.858 seyirci

50- Cici Babam - 440.458 seyirci

51- Kral Şakir Oyun Zamanı - 346.964 seyirci

52- Bücür - 259.721 seyirci

53- Yol Arkadaşım 2 - 2.343.218 seyirci

54- Hedefim Sensin - 1.896.782 seyirci

55- Can Dostlar - 1.218.809 seyirci

56- Organize İşler Sazan Sarmalı - 3.537.429 seyirci

57- Öldür Beni Sevgilim - 669.919 seyirci

58- Aykut Enişte - 567.380 seyirci

59- Kral Şakir Korsanlar Diyarı - 2.107.663 seyirci

60- Güzelliğin Portresi - 109.247 seyirci

61- Gamonya: Hayaller Ülkesi - 797.313 seyirci