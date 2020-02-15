2001 yapımı Vizontele ile sinemaya adım atan BKM, ilk filmiyle çok büyük bir başarı yakalamış; Vizontele 3 milyon seyirci sayısını geçen ilk yapım olarak rekor kırmıştı. 2000'li yılların ilk on yıllık diliminde arka arkaya seyirciyle buluşturduğu Vizontele Tuuba, G.O.R.A., Organize İşler, Hokkabaz gibi filmlerle bu başarısını perçinleyen BKM'nin, üretkenlikte bir sonraki seviyeye geçişi ise 2010'lu yıllarda gerçekleşti. Yine bu dönemde Eyyvah Eyvah 2, Kelebeğin Rüyası, Düğün Dernek, Aile Arasında, Yol Arkadaşım, Deliha gibi gişeye damga vuran yapımlara imza atan BKM, ülke sinemasının lokomotiflerinden biri olarak girdiği 2020'li yılların henüz başında ise önemli bir mihenk taşını geride bıraktı.
BKM, film başına ortalama 1 milyon 632 bin 405 seyirciye ulaşarak büyük bir başarıya imza attı.
Tiyatrodan performans sanatlarına müzikten sinemaya birçok kültür sanat alanında projeler üretmeye devam eden BKM, önümüzdeki günlerde yedinci sanatta ortaya koyduğu yapıtlarla önemli bir eşiği geride bırakmış olacak. 2001 yılından itibaren toplamda 61 filmin yapımcılığını gerçekleştiren BKM, 21 Şubat'ta gösterime girecek olan 62. filmi İbrahim Büyükak imzalı Bayi Toplantısı ile birlikte, tüm filmleriyle gişede toplamda 100 milyon seyirci barajını aşmış olacak. Filmleri şu ana kadar 99 milyon 576 bin 683 seyirci tarafından izlenen BKM, film başına ortalama 1 milyon 632 bin 405 seyirciye ulaşarak önemli bir başarıya imza attı.
100 milyon seyirciye ulaşacağı 62 filmin dışında; Ayas, 8 Saniye, Deli Dumrul, Salur Kazan: Zoraki Kahraman, Silsile ve Gişe Memuru gibi yapımlarda da ortak yapımcı olarak yer alan BKM, Yılmaz Erdoğan'ın aynı isimli ünlü oyunundan uyarlanan ve 17 Ekim'de gösterime girmesi planlanan Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü? filmi başta olmak üzere pek çok yeni projeyle 2020-2021 sinema sezonuna hazırlanıyor.
Toplamda 100 milyon seyirciyi aşacak BKM'nin tüm filmlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
1- Vizontele - 3.308.120 seyirci
2- Vizontele Tuuba - 2.894.802 seyirci
3- G.O.R.A. - 4.001.711 seyirci
4- Organize İşler - 2.618.244 seyirci
5- Hokkabaz - 1.710.212 seyirci
6- Beynelmilel - 431.696 seyirci
7- Neşeli Hayat - 1.125.601 seyirci
8- Eyyvah Eyvah - 2.459.815 seyirci
9- Çok Filim Hareketler Bunlar - 1.141.844 seyirci
10- Eyyvah Eyvah 2 - 3.947.988 seyirci
11- Çınar Ağacı - 325.511 seyirci
12- Kurtuluş Son Durak - 583.880 seyirci
13- Berlin Kaplanı - 1.983.077 seyirci
14- Sen Kimsin? - 1.592.471 seyirci
15- Hükümet Kadın - 1.401.665 seyirci
16- Kelebeğin Rüyası - 2.167.456 seyirci
17- Hükümet Kadın 2 - 1.530.071 seyirci
18- Düğün Dernek - 6.980.070 seyirci
19- Patron Mutlu Son İstiyor - 1.415.960 seyirci
20- Eyyvah Eyvah 3 - 3.414.212 seyirci
21- İncir Reçeli 2 - 1.378.517 seyirci
22- Deliha - 1.596.119 seyirci
23- Bana Masal Anlatma - 1.576.979 seyirci
24- Kocan Kadar Konuş - 1.930.677 seyirci
25- Niyazi Gül Dörtnala - 994.016 seyirci
26- Kara Bela - 892.643 seyirci
27- Hayat Öpücüğü - 218.521 seyirci
28- Düğün Dernek 2: Sünnet - 6.073.364 seyirci
29- Kocan Kadar Konuş: Diriliş - 1.332.907 seyirci
30- Dedemin Fişi - 2.015.665 seyirci
31- Annemin Yarası - 414.547 seyirci
32- Küçük Esnaf - 832.050 seyirci
33- El Değmemiş Aşk - 305.695 seyirci
34- Bir Baba Hindu - 769.260 seyirci
35- Ekşi Elmalar - 1.237.921 seyirci
36- Görümce - 1.914.199 seyirci
37- Olanlar Oldu - 1.811.081 seyirci
38- Fırıldak Ailesi - 314.939 seyirci
39- İstanbul Kırmızısı - 504.765 seyirci
40- Tatlım Tatlım - 726.990 seyirci
41- Kolonya Cumhuriyeti - 1.114.318 seyirci
42- Yol Arkadaşım - 2.060.866 seyirci
43- Sen Kiminle Dans Ediyorsun? - 389.595 seyirci
44- Aile Arasında - 5.289.051 seyirci
45- Acı Tatlı Ekşi - 622.674 seyirci
46- Deliha 2 - 2.106.154 seyirci
47- Cebimdeki Yabancı - 846.833 seyirci
48- Düğüm Salonu - 177.170 seyirci
49- Bizim Köyün Şarkısı - 799.858 seyirci
50- Cici Babam - 440.458 seyirci
51- Kral Şakir Oyun Zamanı - 346.964 seyirci
52- Bücür - 259.721 seyirci
53- Yol Arkadaşım 2 - 2.343.218 seyirci
54- Hedefim Sensin - 1.896.782 seyirci
55- Can Dostlar - 1.218.809 seyirci
56- Organize İşler Sazan Sarmalı - 3.537.429 seyirci
57- Öldür Beni Sevgilim - 669.919 seyirci
58- Aykut Enişte - 567.380 seyirci
59- Kral Şakir Korsanlar Diyarı - 2.107.663 seyirci
60- Güzelliğin Portresi - 109.247 seyirci
61- Gamonya: Hayaller Ülkesi - 797.313 seyirci
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