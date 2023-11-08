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        Haberler Televizyon 'Aile' izleyicileri ekran başına kilitledi

        'Aile' izleyicileri ekran başına kilitledi

        SHOW TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Aile', her hafta izleyicileri ekran başına toplamaya devam ediyor. Dün akşam ekrana gelen 19. bölümde yine heyecan hız kesmedi, birbirinden çarpıcı gelişmeler yaşandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2023 - 15:18 Güncelleme: 08.11.2023 - 15:18
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        'Aile' izleyicileri ekran başına kilitledi
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        SHOW TV'nin sevilen dizisi ‘Aile’nin 19. Bölümünde; İbrahim Soykan hastanede yoğun bakıma alınırken, Aslan’ın amcasına kurulan tuzaktan haberi olup engellemediğini öğrenen Devin, Kaya ve Zeyno’yu kendi evine götürdü.

        Bunu öğrenen Hülya Soykan ve Aslan, Devin’e tepki gösterdi. Leyla ise Devin’in bu kararının arkasında durdu. Kaya’nın hastalanması, Devin ve Aslan’ı yeniden bir araya getirdi.

        İkilinin çocuklara baktığı anlar bir aile gibi huzurlu bir akşam geçirmelerine sebep oldu.

        Devin çocukları yalnız bırakmıyor;

        Hülya çocukları geri almak için 24 saat bekledikten sonra polise ihbarda bulundu. Devin’i zor durumdan kurtaran Nedret Soykan oldu. Nedret Hala, Hülya’ya karşı Devin’in yanında durarak onu polislerden kurtardı. Diğer tarafta Devin’in babası ve Yağmur’la konuşan Aslan, Devin’in çocukken yaşadığı zorlukları öğrendi.

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        Devin’in iyiliği için Kaya ve Zeyno’yu alan Aslan, Devin’i de eve geri çağırdı. Bu sırada çocukların vesayet davasını kazanabilmeleri için Leyla, kendi elleriyle yazdığı bir mektubu Devin’e gönderdi. Mektupta Hülya Soykan ile ilgili gerçekleri yazan Leyla, basına açıklama yapmak istedi. Aslan ise olayların basına sızmasını asla istemiyordu. Bu durum Devin’i zor bir kararın eşiğine getirdi.

        Leyla’ya destek olup çocukların vesayetini almak için mücadeleye başlayan Devin, böylelikle Aslan’a savaş açmış oldu. Finalde Devin eve geri dönerken tüm aile yemek masasındayken televizyonda Leyla’nın açıklamaları son dakika haberi olarak ekrana gelmeye başladı.

        Nedret Soykan’ın da basına Hülya’nın aleyhinde açıklama yapması gerilimi giderek yükseltti. Devin, Leyla ve Nedret’in yapmış olduğu bu hamle Soykan ailesinde tüm taşları yerinden oynattı.

        Gelecek hafta yaşanacaklar şimdiden büyük bir merakla bekleniyor!

        İşte nefeslerin tutulduğu o final sahnesi;

        ‘Aile’nin özgün senaryosunda Hakan Bonomo imzası yer alırken, yönetmenliğini Ahmet Katıksız ve Gökçen Usta üstleniyor.

        Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı dizide Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Selin Şekerci, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik ile usta oyuncular Musa Uzunlar, Levent Ülgen, Ayda Aksel, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

        "Aile", yeni bölümüyle salı günü akşamı saat 20.00’de SHOW TV'de.

        Aile'nin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı
        Aile'nin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı
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        #show tv aile
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