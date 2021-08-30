Katliamdan kurtulan baba konuştu! 0:00 / 0:00

DHA

Ordu'da, 28 Ağustos'ta Korgan ilçesinde bağlı Tepe Mahallesi'nde kelimenin tam anlamıyla bir katliam meydana geldi. 14 yaşındaki F.Y., fındık toplaması için ısrar eden ailesine kurşun yağdırdı.

ÜÇ KİŞİ ÖLMÜŞTÜ BABA KURTULDU

DHA'da yer alan habere göre polis olan babasının tabancası ile annesi Rahime Yalpı, ağabeyi Murat Yalpı ve anneannesi Cennet Gedek'i öldüren F.Y., babası Cemalettin Yalpı'yı da yaraladı.

"TABANCAMI GARDIROBA SAKLAMIŞTIM"

F.Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, polisi memuru babanın tedavisi sürüyor. Hayati tehlikeyi atlatan Cemalettin Yalpı'nın, ilk ifadesinde "Beylik tabancamı gardıroba saklamıştım, oğlum nasıl aldı bilmiyorum" dediği belirtildi.

DETAYLI İFADESİ ALINACAK

Cemalettin Yalpı'nın daha sonra detaylı ifadesine başvurulacak.